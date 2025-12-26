Stranger Things final bölümü ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 5.seon 2.kısım için geri sayım!

Serüvenin sonuna gelindi. 2016 yılında hayatımıza giren ve dijital platformların en çok izlenen yapımlarından biri olan Stranger Things 5. sezonuyla final yapıyor. Yapımcı Duffer Kardeşler, final sezonunu üç parça halinde yayınlayarak heyecanı yıl sonuna yayma kararı aldı. Kasım ayında yayınlanan ilk dört bölümün ardından, Eleven ve arkadaşlarının kaderini belirleyecek olan 5, 6 ve 7. bölümler için bekleyiş sona eriyor. İşte Türkiye saatiyle yayın zamanı ve film tadındaki Stranger Things final bölümünün tüm detayları.