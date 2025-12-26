Haberler
Stranger Things final bölümü ne zaman yayınlanacak? Stranger Things 5.sezon 2.kısım Netflix'de yayında!
Giriş Tarihi: 26.12.2025 06:29
Dünyayı kasıp kavuran Netflix efsanesi Stranger Things final sezonuyla takip ediliyor. 5. sezonun ilk 4 bölümünü bir çırpıda bitiren hayranlar, şimdi gözlerini 2. kısım yayın tarihine çevirdi. Hawkins'teki son savaşın hızı artarken, Netflix'ten heyecanlandıran takvim açıklaması geldi. Peki, Stranger Things 5. sezon 2. kısım ne zaman, saat kaçta çıkacak? Dizinin final bölümü hangi gün yayınlanacak? İşte özel hazırlanan o yayın planı.