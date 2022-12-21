Haberler Yaşam Sultan Alaeddin kimdir? Kuruluş Osman Sultan Alaeddin tarihte nasıl ve ne zaman öldü, mezarı nerede?

Giriş Tarihi: 21.12.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 16:45

Sultan Alaeddin kimdir? Kuruluş Osman Sultan Alaeddin tarihte nasıl ve ne zaman öldü, mezarı nerede?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile her hafta Çarşamba günü ekranlarda yer alıyor. Yeni bölümde Osman Bey ve Sultan Alaeddin karşı karşıya geliyor. Dizinin takipçileri Sultan Alaeddin kimdir, nasıl nerede ve ne zaman öldü soruları yanıt aramaya başladı. Osman Bey'in oğlu Alaaddin'i yanında tutmak isteyen Selçuklu Sultanı III. Alaeddin Keykubat hayatı ile tarih kaynaklarında araştırılıyor. Peki, Sultan Alaeddin tarihte nasıl ve ne zaman öldü? İşte, tüm merak edilenler…