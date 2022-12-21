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Haberler Yaşam Sultan Alaeddin kimdir? Kuruluş Osman Sultan Alaeddin tarihte nasıl ve ne zaman öldü, mezarı nerede?
Giriş Tarihi: 21.12.2022 16:45 Güncelleme Tarihi: 21.12.2022 16:45

Sultan Alaeddin kimdir? Kuruluş Osman Sultan Alaeddin tarihte nasıl ve ne zaman öldü, mezarı nerede?

ATV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Kuruluş Osman yeni bölümü ile her hafta Çarşamba günü ekranlarda yer alıyor. Yeni bölümde Osman Bey ve Sultan Alaeddin karşı karşıya geliyor. Dizinin takipçileri Sultan Alaeddin kimdir, nasıl nerede ve ne zaman öldü soruları yanıt aramaya başladı. Osman Bey'in oğlu Alaaddin'i yanında tutmak isteyen Selçuklu Sultanı III. Alaeddin Keykubat hayatı ile tarih kaynaklarında araştırılıyor. Peki, Sultan Alaeddin tarihte nasıl ve ne zaman öldü? İşte, tüm merak edilenler…

Sultan Alaeddin kimdir? Kuruluş Osman Sultan Alaeddin tarihte nasıl ve ne zaman öldü, mezarı nerede?

Sultan Alaeddin tarihte kimdir sorusu gündemdeki yerini aldı. Yeni bölümde Osman Bey ve oğlu Alaaddin ile karşı karşıya gelen Selçuklu Sultanı dizinin izleyenleri tarafından araştırılıyor. Sultan Alaeddin nasıl öldü, ne zaman ve nerede defnedildi gibi sorular yanıt aramaya başladı. Kuruluş Osman yeni bölüm ile tansiyonu yükseltecek. Peki, Sultan Alaeddin kimdir, nasıl ve ne zaman öldü? İşte, hayatı hakkında detaylar…

Sultan Alaeddin kimdir? Kuruluş Osman Sultan Alaeddin tarihte nasıl ve ne zaman öldü, mezarı nerede?

SULTAN ALAEDDİN KİMDİR?

III. Alâeddin Keykubad Anadolu Selçuklu Sultanı ve II. İzzeddin Keykavus'un torunudur.

Kösedağ Savaşı'ndan sonra Türkiye Selçuklu Devleti Moğolların hakimiyetine girdi. Moğollar Selçuklu Sultanlarını sıkı bir denetim altında tutuyordu. Anadolu'yu hakimiyeti altına alan Moğol devleti olan İlhanlıların hükümdarı Gazan Han, Türkiye Selçuklu Sultanı II. Gıyaseddin Mesud'u emirlerine uymadığı için tahttan indirdi. Onun yerine III. Alâeddin Keykubad geçti.

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Sultan Alaeddin kimdir? Kuruluş Osman Sultan Alaeddin tarihte nasıl ve ne zaman öldü, mezarı nerede?

III. Alâeddin Keykubad zamanında Anadolu'da bir takım karışıklıklar olunca Moğollar, O'nu da tahttan indirip yerine tekrar II. Gıyaseddin Mesud'u geçirdiler. III. Alâeddin Keykubad tahttan indirildikten sonra Tebriz'e gönderilip yargılandı ve ölüme mahkûm edildi. Fakat eşinin Moğol hanedanından olması sebebiyle hayatı bağışlandı. Gazan Han, ona İsfahan'da kalmasını emretti ve onun bütün masraflarını karşıladı.

Sultan Alaeddin kimdir? Kuruluş Osman Sultan Alaeddin tarihte nasıl ve ne zaman öldü, mezarı nerede?

SULTAN ALAEDDİN TARİHTE NASIL ÖLDÜ?

III. Alâeddin Keykubad yanında görevli bulunanlardan birine ağır sözler söylediği için o kişi tarafından bıçaklanarak öldürüldü. III. Alâeddin Keykubad tahtta iken, Osman Gazi'ye, yaptığı fetihlerden dolayı Beylik unvanı verdi. Osman Gazi'ye beylik unvanının verildiği tarih tam olarak belli olmamakla birlikte, 1299 tarihinde Osman Gazi birliklerinin İnegöl ve civarını fethetmesinden ötürü bu tarih Osmanlı Devleti'nin kuruluş tarihi olarak kabul edilir.

Sultan Alaeddin kimdir? Kuruluş Osman Sultan Alaeddin tarihte nasıl ve ne zaman öldü, mezarı nerede?

OSMAN BEY VE SULTAN ALAEDDİN KARŞI KARŞIYA!

Osman ve alpları bütün mücadelelerine rağmen yakalanmıştırlar. Fakat Alaeddin Bey Sultan Alaeddin'in huzurunda babası Osman Bey'in sarayda olduğunu haber verir.

Osman Bey, Sultan Alaeddin'le karşı karşıyadır. Sultan Alaeddin, Osman Bey'i oğlu Alaeddin'i yanında bırakması koşuluyla serbest bırakacaktır.

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