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Haberler Yaşam Sultangazi'de dehşet! Taşla hastaneyi bastı... Etrafa korku saldı
Giriş Tarihi: 25.12.2021 14:54 Güncelleme Tarihi: 25.12.2021 15:06

Sultangazi'de dehşet! Taşla hastaneyi bastı... Etrafa korku saldı

İstanbul Sultangazi'de elinde taşla hastaneye giren bir kişi dehşet saçtı. Çalışanları tehdit eden saldırgan masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıttı.

DHA
Sultangazi’de dehşet! Taşla hastanede bastı... Etrafa korku saldı

SULTANGAZİ'DE DEHŞET! TAŞLA HASTANEDE BASTI... ETRAFA KORKU SALDI

Olay, dün gece saatlerinde Sultangazi'de bulunan özel hastanede yaşandı.

Sultangazi’de dehşet! Taşla hastanede bastı... Etrafa korku saldı

İddiaya göre, ısınmak için hastaneye girmek isteyen Oğuzcan Y.'ye güvenlik görevlileri izin vermedi.

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Sultangazi’de dehşet! Taşla hastanede bastı... Etrafa korku saldı

Bunun üzerine eline aldığı büyük bir taşla hastane kapısından içeri giren Oğuzcan Y., dehşet saçtı.

Sultangazi’de dehşet! Taşla hastanede bastı... Etrafa korku saldı

Çalışanları tehdit eden, masa, sandalye, bilgisayar ne varsa dağıtan Oğuzcan Y. çıkarken de park halindeki 9 araca hasar verdi.

Sultangazi’de dehşet! Taşla hastanede bastı... Etrafa korku saldı

Hastaneden telefon da çaldığı belirtilen Oğuzcan Y., Esentepe Mahallesi'nde yakalandı.

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