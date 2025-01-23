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Sülüs (sevk) belgesi nedir, nereden ve nasıl alınır? e-Devlet sevk/sülüs belgesi sorgulama ekranı 2025!
Giriş Tarihi: 23.01.2025 06:39
Güncelleme Tarihi: 23.01.2025
06:39
Sülüs (sevk) belgesi nedir, nereden ve nasıl alınır? e-Devlet sevk/sülüs belgesi sorgulama ekranı 2025!
MSB takvimine göre bedelli askerlik yerleri 23 Ocak itibarıyla belli oluyor. Askere gideceklerin görev yapacakları yerler ve sevk tarihleri gibi önemli bilgileri içeren "Sülüs kağıdı" ya da diğer adıyla "Sevk belgesi" vatani görevlerini yapacakların birliklerine girişlerinde önem kazanıyor. Tüm detayların yer aldığı sülüs belgesi nedir, ne demek soruları en çok araştırılanlar arasında. Peki, askerlik sevk belgesi nasıl alınır? İşte, e-devlet sorgulama ekranı...