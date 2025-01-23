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Giriş Tarihi: 23.01.2025 06:39 Güncelleme Tarihi: 23.01.2025 06:39

Sülüs (sevk) belgesi nedir, nereden ve nasıl alınır? e-Devlet sevk/sülüs belgesi sorgulama ekranı 2025!

MSB takvimine göre bedelli askerlik yerleri 23 Ocak itibarıyla belli oluyor. Askere gideceklerin görev yapacakları yerler ve sevk tarihleri gibi önemli bilgileri içeren "Sülüs kağıdı" ya da diğer adıyla "Sevk belgesi" vatani görevlerini yapacakların birliklerine girişlerinde önem kazanıyor. Tüm detayların yer aldığı sülüs belgesi nedir, ne demek soruları en çok araştırılanlar arasında. Peki, askerlik sevk belgesi nasıl alınır? İşte, e-devlet sorgulama ekranı...

Sülüs sevk belgesi nedir, nereden ve nasıl alınır? e-Devlet sevk/sülüs belgesi sorgulama ekranı 2025!

Bedelli askerlik sınıflandırma sonuçları gündemde. Milli Savunma Bakanlığı'nın duyurusu ardından vatandaşlar sülüs kağıdı nedir sorusuna yanıt arıyor. Sevk belgesi olarak bilinen sülüs belgesi kışla adresi, birlik teslim tarihi ve diğer önemli bilgileri içeriyor. İşte, 2025 askerlik sevk belgesi sorgulama ekranı...

Sülüs sevk belgesi nedir, nereden ve nasıl alınır? e-Devlet sevk/sülüs belgesi sorgulama ekranı 2025!

BEDELLİ ASKERLİK YERLERİ SORGULAMA

Milli Savunma Bakanlığı Askeralma Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 2025 yılında bedelli askerlik statüsünde silahaltına alınacak yükümlülerin sınıflandırma sonuçları 23 Ocak 2025 tarihinde e-Devlet üzerinden ve askerlik şubelerinden duyurulacak.

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Sülüs sevk belgesi nedir, nereden ve nasıl alınır? e-Devlet sevk/sülüs belgesi sorgulama ekranı 2025!

SEVK TARİHLERİ

02 Şubat 2025

01 Mart 2025

03 Nisan 2025

08 Mayıs 2025

12 Haziran 2025

10 Temmuz 2025

07 Ağustos 2025

04 Eylül 2025

07 Ekim 2025

06 Kasım 2025

04 Aralık 2025
Sülüs sevk belgesi nedir, nereden ve nasıl alınır? e-Devlet sevk/sülüs belgesi sorgulama ekranı 2025!

SÜLÜS KAĞIDI NEDİR?

(Sülüs belgesi) Sevk belgesi, yoklamaları neticesinde askerliğe elverişli oldukları tespit edilen yükümlülerin kimlik bilgilerini, statülerini, sınıflandırmaları sonrasında tertip edildikleri birlik komutanlıklarını, birliğe katılmaları gereken tarihlerini, ödenecek yol ve iaşe bedelleri vb. bilgileri içeren resmî belgedir.

Sevk belgesi olmaksızın yükümlülerin zorunlu askerlik hizmeti kapsamında birliklere kabulü mümkün değildir.

Sülüs sevk belgesi nedir, nereden ve nasıl alınır? e-Devlet sevk/sülüs belgesi sorgulama ekranı 2025!

ASKERLİK SEVK BELGESİ NASIL ALINIR?

Sevk belgesi, e-Devlet üzerinden veya askerlik şubelerinden doğrudan alınabilir. Askerlik şubelerinden sevk belgenizi almak için T.C. kimlik kartı ile müracaat etmelisiniz.

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