Super Bowl hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? 2023 Super Bowl devre arası şovuna kim çıkacak?

Geçen sene Los Angeles Rams'in Cincinnati Bengals'i 23 – 20 yenerek ulaştığı NFL şampiyonluğu için bu sene Kansas City Chiefs ve Philadelphia Eagles mücadele edecek. Maçı takip etmek isteyenler, Super Bowl hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunu yöneltiyor. Devre arası şovlarıyla bilinen Super Bowl 2023 yılında da bu geleneği devam ettireceğe benziyor. Karşılaşma Arizona'da State Farm Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Super Bowl ne zaman, saat kaçta? Super Bowl 2023 devre arasına kim çıkacak? İşte detaylar