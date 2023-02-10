Super Bowl hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? 2023 Super Bowl devre arası şovuna kim çıkacak?

GEÇEN SENENİN ŞAMPİYONU LOS ANGELES RAMS OLMUŞTU

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından NFL şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Los Angeles Rams zafere ulaştı. Rams, evindeki maçta, Cincinnati Bengals'ı 23-20 mağlup etti. Böylece Rams 1999 sezonundan bu yana ilk Super Bowl şampiyonluğunu elde etti. Final, California'nın Inglewood şehrindeki 5 milyar dolara yapılan 100 bin kişilik SoFi Stadyumu'nda oynandı.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle 70 bine düşürülen kapasite tamamen dolarken devre arası şovları yine nefes kesti. Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Sean Forbes ve Warren Snipe'tan oluşan dev kadronun hip-hop dolu performansı seyircilerden tam not aldı. Eminem, 'Lose Yourself' şarkısını seslendirirken Dr. Dre de piyano ile eşlik etti.