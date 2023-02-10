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Haberler Yaşam Super Bowl hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? 2023 Super Bowl devre arası şovuna kim çıkacak?
Giriş Tarihi: 10.02.2023 17:01 Güncelleme Tarihi: 10.02.2023 17:02

Super Bowl hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? 2023 Super Bowl devre arası şovuna kim çıkacak?

Geçen sene Los Angeles Rams'in Cincinnati Bengals'i 23 – 20 yenerek ulaştığı NFL şampiyonluğu için bu sene Kansas City Chiefs ve Philadelphia Eagles mücadele edecek. Maçı takip etmek isteyenler, Super Bowl hangi kanalda canlı yayınlanacak sorusunu yöneltiyor. Devre arası şovlarıyla bilinen Super Bowl 2023 yılında da bu geleneği devam ettireceğe benziyor. Karşılaşma Arizona'da State Farm Stadyumu'nda oynanacak. Peki, Super Bowl ne zaman, saat kaçta? Super Bowl 2023 devre arasına kim çıkacak? İşte detaylar

Super Bowl hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? 2023 Super Bowl devre arası şovuna kim çıkacak?

Kansas City Chiefs ve Philadelphia Eagles arasında oynanacak olan Super Bowl mücadelesi için nefesler tutuldu. Sporseverler, Super Bowl hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta soruları yanıt arıyor. İşte konu hakkında detaylar

Super Bowl hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? 2023 Super Bowl devre arası şovuna kim çıkacak?

SUPER BOWL NE ZAMAN OYNANACAK?

2023 Kansas City Chiefs – Philadelphia Eagles arasındaki mücadele 13 Şubat 2023 saat 02.30'da oynanacak.

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Super Bowl hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? 2023 Super Bowl devre arası şovuna kim çıkacak?

SUPER BOWL HANGİ KANALDA YAYINLANACAK?

Maç S Sport ekranlarından canlı olarak yayımlanacak.

Super Bowl hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? 2023 Super Bowl devre arası şovuna kim çıkacak?

DEVRE ARASI ŞOVUNA RIHANNA ÇIKACAK

Dünyanın en popüler ve en bilindik şarkıcılarından Barbadoslu Rihanna, Philadelphia Eagles ve Kansas City Chiefs'in final oynayacağı Super Bowl'un devre arası şovunda hayranlarıyla buluşacak. Konser yaklaşık 13 dakika sürecek.

Super Bowl hangi kanalda, ne zaman ve saat kaçta? 2023 Super Bowl devre arası şovuna kim çıkacak?

GEÇEN SENENİN ŞAMPİYONU LOS ANGELES RAMS OLMUŞTU

ABD'nin en büyük spor organizasyonlarından NFL şampiyonluk mücadelesi Super Bowl'da Los Angeles Rams zafere ulaştı. Rams, evindeki maçta, Cincinnati Bengals'ı 23-20 mağlup etti. Böylece Rams 1999 sezonundan bu yana ilk Super Bowl şampiyonluğunu elde etti. Final, California'nın Inglewood şehrindeki 5 milyar dolara yapılan 100 bin kişilik SoFi Stadyumu'nda oynandı.

Kovid-19 önlemleri nedeniyle 70 bine düşürülen kapasite tamamen dolarken devre arası şovları yine nefes kesti. Dr. Dre, Snoop Dogg, 50 Cent, Eminem, Mary J. Blige, Sean Forbes ve Warren Snipe'tan oluşan dev kadronun hip-hop dolu performansı seyircilerden tam not aldı. Eminem, 'Lose Yourself' şarkısını seslendirirken Dr. Dre de piyano ile eşlik etti.

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