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SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? GS BJK maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 13:50
Güncelleme Tarihi: 17.06.2024
13:50
Turkcell Süper Kupa final tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. 2023-2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Geri sayım sürerken Galatasaray Beşiktaş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. ''Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili TFF'den gelecek açıklamalar yakın takibe alınmış durumda. Peki, Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?