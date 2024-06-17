Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? GS BJK maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 17.06.2024 13:50 Güncelleme Tarihi: 17.06.2024 13:50

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? GS BJK maçı hangi kanalda?

Turkcell Süper Kupa final tarihi ile ilgili araştırmalar sürüyor. 2023-2024 Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile 2023-2024 Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa finalinde karşı karşıya gelecek. Geri sayım sürerken Galatasaray Beşiktaş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı futbolseverler tarafından araştırılmaya başlandı. ''Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta?'' soruları gündemdeki yerini aldı. Konu ile ilgili TFF'den gelecek açıklamalar yakın takibe alınmış durumda. Peki, Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak?

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? GS BJK maçı hangi kanalda?

Süper Kupa final tarihi 2024 yılı için araştırılıyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Süper Kupa için mücadele edecek. Heyecan dolu karşılaşma için geri sayım başladı. İki takımın taraftarları ''Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi statta oynanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri sorgulanıyor. Peki, Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, Süper Kupa final maçı tarihi 2024 ve ayrıntılı bilgiler.

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? GS BJK maçı hangi kanalda?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı tarihi, saati, canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar şöyle;

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? GS BJK maçı hangi kanalda?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 Süper Kupa finalinin adı belli oldu.

2023-2024 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar ve siyah beyazlılar, lig başlamadan önce bir kez daha kozlarını paylaşacak.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? GS BJK maçı hangi kanalda?

Geçmiş yıllarda Ağustos ayında düzenlenen kupa finalinin 2022-2023 etabı, Nisan ayında organize edilmişti. Süper Lig yeni sezon Ağustos ayında başlayacak. Bu sebeple 2024 Süper Kupa finalinin 2024-2025 sezonu başlamadan oynanması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak mücadelenin saat ve tarih bilgisi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

SÜPER KUPA FİNAL TARİHİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, nerede oynanacak? GS BJK maçı hangi kanalda?
DİĞER FOTOĞRAFLAR İÇİN İLERLEYİNİZ
SON DAKİKA