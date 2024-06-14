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SÜPER KUPA FİNAL MAÇI TARİHİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta nerede? GS BJK maçı hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 14.06.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 14.06.2024
11:13
Süper Kupa Finali 2024 tarihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. Bu noktada Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Gözler TFF'den gelecek açıklamalarda. Peki, Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Beşiktaş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...