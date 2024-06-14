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Giriş Tarihi: 14.06.2024 11:13 Güncelleme Tarihi: 14.06.2024 11:13

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI TARİHİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta nerede? GS BJK maçı hangi kanalda?

Süper Kupa Finali 2024 tarihi futbolseverler tarafından araştırılıyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş, Süper Kupa'da karşı karşıya gelecek. Bu noktada Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta soruları yanıt aramaya başladı. Gözler TFF'den gelecek açıklamalarda. Peki, Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda yayınlanacak? Galatasaray Beşiktaş maçı tarihi, saati ve canlı yayın kanalı hakkında tüm detaylar...

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI TARİHİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta nerede? GS BJK maçı hangi kanalda?

2024 Süper Kupa final maçı hakkında araştırmalar sürüyor. Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Süper Kupa için mücadele edecek. Zorlu karşılaşma için heyecan dorukta. Futbolseverler ''Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa maçı ne zaman, saat kaçta, hangi statta oynanacak?'' sorularına yanıt aramaya başladı. Karşılaşmanın canlı yayın bilgileri merak konusu. Peki, Süper Kupa Galatasaray Beşiktaş maçı hangi kanalda canlı yayınlanacak, şifresiz mi? İşte, Süper Kupa finali 2024 tarihi ve ayrıntılı bilgiler.

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI TARİHİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta nerede? GS BJK maçı hangi kanalda?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE NEREDE OYNANACAK?

Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa final maçı tarihi, saati, canlı yayın bilgileri ve karşılaşmaya dair tüm detaylar şöyle;

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SÜPER KUPA FİNAL MAÇI TARİHİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta nerede? GS BJK maçı hangi kanalda?

GALATASARAY BEŞİKTAŞ SÜPER KUPA FİNAL MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

2024 Süper Kupa finalinin adı belli oldu.

2023-2024 sezonu Süper Lig şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu Beşiktaş Süper Kupa finalinde karşı karşıya geliyor. Sarı kırmızılılar ve siyah beyazlılar, lig başlamadan önce bir kez daha kozlarını paylaşacak.

Galatasaray ile Beşiktaş arasında oynanacak Süper Kupa finalinin tarihi henüz belli olmadı. Konu ile ilgili Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklama yapılması bekleniyor.

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI TARİHİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta nerede? GS BJK maçı hangi kanalda?

Geçmiş yıllarda Ağustos ayında düzenlenen kupa finalinin 2022-2023 etabı, Nisan ayında organize edilmişti. Süper Lig yeni sezon Ağustos ayında başlayacak. Bu sebeple 2024 Süper Kupa finalinin 2024-2025 sezonu başlamadan oynanması bekleniyor.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından duyurulacak mücadelenin saat ve tarih bilgisi belli olduğunda haberimizde yer verilecektir.

SÜPER KUPA FİNAL MAÇI TARİHİ 2024: Galatasaray Beşiktaş Süper Kupa finali ne zaman, saat kaçta nerede? GS BJK maçı hangi kanalda?
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