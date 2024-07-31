Giriş Tarihi: 31.07.2024 20:32
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024
20:35
SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ: Ligler ne zaman başlıyor?2024-2025 Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maç tarihleri
Liglerin başlayacağı tarih sporseverlerin gündemine yerleşti. Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. ve 3.Ligler için geri sayım başladı. Taraftarlar takımlarının maçlarını izlemek için heyecanla bekliyor. Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü geçtiğimiz haftalarda çekildi. Bodrumspor, Göztepe ve Eyüpspor'un da alt ligden geldiği yeni sezonda 19 takımın mücadele edecek. Peki Süper lig ne zaman başlıyor? 2024-2025 sezonu ligler hangi tarihte başlayacak? İşte, Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig başlangıç tarihi