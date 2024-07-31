SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ: Ligler ne zaman başlıyor?2024-2025 Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maç tarihleri

TFF 3. LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF 3. Lig'de yeni sezon 8 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Ligin ikinci yarısı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 26 Nisan 2025 tarihinde tamamlanacak. Ligin 26. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.



TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play-off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra TFF tarafından ilan edilecek.