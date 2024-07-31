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Giriş Tarihi: 31.07.2024 20:32 Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 20:35

SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ: Ligler ne zaman başlıyor?2024-2025 Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maç tarihleri

Liglerin başlayacağı tarih sporseverlerin gündemine yerleşti. Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2. ve 3.Ligler için geri sayım başladı. Taraftarlar takımlarının maçlarını izlemek için heyecanla bekliyor. Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü geçtiğimiz haftalarda çekildi. Bodrumspor, Göztepe ve Eyüpspor'un da alt ligden geldiği yeni sezonda 19 takımın mücadele edecek. Peki Süper lig ne zaman başlıyor? 2024-2025 sezonu ligler hangi tarihte başlayacak? İşte, Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig başlangıç tarihi

SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ: Ligler ne zaman başlıyor?2024-2025 Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maç tarihleri

Taraftarlar liglerin başlayacağı gün için nefeslerini tuttu. 2024-2025 sezonu Ağustos ayında oynanacak maçlarla başlayacak. Süper Lig, Trendyol 1. Lig ve TFF ligleri için geri sayım başladı. İşte liglerin başlangıç tarihi

SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ: Ligler ne zaman başlıyor?2024-2025 Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maç tarihleri

SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde oynanacak maçlarla başlayacak. Ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerindeki 17. hafta maçları ile sona erecek.

İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve sezon 1 Haziran 2025 tarihinde sona erecek.

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SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ: Ligler ne zaman başlıyor?2024-2025 Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maç tarihleri

TRENDYOL 1. LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol 1. Lig 9, 10, 11, 12 Ağustos 2024 tarihlerinde başlayacak ve 20, 21, 22, 23 Aralık 2024 tarihlerinde oynanacak 17. hafta müsabakalarI ardından devre arasına girecek.

İkinci yarı 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihlerinde oynanacak olan 18. hafta müsabakalarıyla başlayacak ve normal sezon 10 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Trendyol 1. Ligde 24, 28 ve 33. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ: Ligler ne zaman başlıyor?2024-2025 Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maç tarihleri

TFF 2. LİG NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

TFF 2. Lig'de sezon 1 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 22 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. İkinci yarı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 3 Mayıs 2025 tarihinde sona erecek. Ligin 22. ve 29. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

SÜPER LİG BAŞLANGIÇ TARİHİ: Ligler ne zaman başlıyor?2024-2025 Süper Lig, Trendyol 1. Lig, TFF 2 ve 3. Lig maç tarihleri

TFF 3. LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

TFF 3. Lig'de yeni sezon 8 Eylül 2024 tarihinde başlayacak ve ilk yarı 15 Aralık 2024 tarihinde sona erecek. Ligin ikinci yarısı 19 Ocak 2025 tarihinde başlayacak ve normal sezon 26 Nisan 2025 tarihinde tamamlanacak. Ligin 26. hafta müsabakaları hafta içi oynanacak.

TFF 2. Lig ve TFF 3. Lig'de sezon sonunda oynanacak olan play-off müsabakalarına ilişkin tarihler daha sonra TFF tarafından ilan edilecek.

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