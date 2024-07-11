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Giriş Tarihi: 11.07.2024 14:56 Güncelleme Tarihi: 11.07.2024 14:56

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ VE DERBİ TARİHLERİ: Süper Lig fikstürü belli oldu mu, maç programı nasıl, derbi tarihleri ne zaman?

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür belli oldu. Süper Lig fikstürüyle hangi maçın hangi haftada oynanacağı netleşti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un fikstürü çekimin tamamlanmasının ardından derbi tarihleri ve haftalık maç listeleri ve derbi tarihleri belli oldu. Peki, Süper Lig fikstürü belli oldu mu, maç programı nasıl, derbi tarihleri açıklandı mı? İşte yeni sezon maç takvimi

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ VE DERBİ TARİHLERİ: Süper Lig fikstürü belli oldu mu, maç programı nasıl, derbi tarihleri ne zaman?

Trendyol Süper Lig'in yeni sezon fikstürü TFF tarafından yapılan çekilişle belirlendi. Güncel Süper Lig fikstür detaylarını öğrenmek isteyenler yoğun olarak 2024-2025 Süper Lig fikstürü- maç programı nasıl, derbi tarihleri ne zaman? şeklindeki sorulara cevap yanıt aranıyor. İşte yeni sezon maç takvimi

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ VE DERBİ TARİHLERİ: Süper Lig fikstürü belli oldu mu, maç programı nasıl, derbi tarihleri ne zaman?

2024-2025 DERBİ TARİHLERİ
5. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
6. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
10. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
11. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
15. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
16. Hafta: Galatasaray – Trabzonspor

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SÜPER LİG FİKSTÜRÜ VE DERBİ TARİHLERİ: Süper Lig fikstürü belli oldu mu, maç programı nasıl, derbi tarihleri ne zaman?

SÜPER LİG YENİ SEZON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu 9-10-11-12 Ağustos'ta oynanacak maçlarla başlayacak.
Sezonun ilk yarısı 20-21-22-23 Aralık'taki 17. hafta müsabakalarının ardından tamamlanacak.
İkinci devrenin 3-4-5-6 Ocak'taki 18. hafta karşılaşmalarıyla başlayacağı ligde sezon, 1 Haziran 2025 tarihinde tamamlanacak.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ VE DERBİ TARİHLERİ: Süper Lig fikstürü belli oldu mu, maç programı nasıl, derbi tarihleri ne zaman?

SÜPER LİG'DE İLK HAFTANIN MAÇLARI BELLİ OLDU
Süper Lig'de ilk hafta maçları belli oldu:
Galatasaray - Hatayspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Samsunspor - Beşiktaş
Sivasspor - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Başakşehir
Antalyaspor - Göztepe
Bodrum FK - Gaziantep
FK Alanyaspor - Eyüpspor
Kasımpaşa - Konyaspor
Kayserispor ilk hafta BAY geçen takım oldu.

SÜPER LİG FİKSTÜRÜ VE DERBİ TARİHLERİ: Süper Lig fikstürü belli oldu mu, maç programı nasıl, derbi tarihleri ne zaman?

SÜPER LİG'DE İLK DERBİ BELLİ OLDU
Süper Lig'de derbi tarihleri belli oldu.
5. HaftaTrabzonspor - Beşiktaş
6.Hafta Fenerbahçe - Galatasaray
10.Hafta Galatasaray - Beşiktaş
11.Hafta Trabzonspor - Fenerbahçe
15.Hafta Beşiktaş - Fenerbahçe
16. Hafta Galatasaray - Trabzonspor

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