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SÜPER LİG FİKSTÜRÜ VE DERBİ TARİHLERİ: Süper Lig fikstürü belli oldu mu, maç programı nasıl, derbi tarihleri ne zaman?
Giriş Tarihi: 11.07.2024 14:56
Güncelleme Tarihi: 11.07.2024
14:56
SÜPER LİG FİKSTÜRÜ VE DERBİ TARİHLERİ: Süper Lig fikstürü belli oldu mu, maç programı nasıl, derbi tarihleri ne zaman?
Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonu fikstür belli oldu. Süper Lig fikstürüyle hangi maçın hangi haftada oynanacağı netleşti. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Trabzonspor'un fikstürü çekimin tamamlanmasının ardından derbi tarihleri ve haftalık maç listeleri ve derbi tarihleri belli oldu. Peki, Süper Lig fikstürü belli oldu mu, maç programı nasıl, derbi tarihleri açıklandı mı? İşte yeni sezon maç takvimi