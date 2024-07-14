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Haberler Yaşam Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi tarihte? 2024-2025 Yaz Transfer Dönemi bitiş tarihi
Giriş Tarihi: 14.07.2024 01:49 Güncelleme Tarihi: 14.07.2024 01:49

Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi tarihte? 2024-2025 Yaz Transfer Dönemi bitiş tarihi

Ağustos ayında başlayacak 2024-2025 Süper Lig sezonu öncesinde fikstür belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlardan transfer haberleri gelmeye devam ederken Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor taraftarın gündeminde. Yıldız isimler ülkemizdeki yerini alırken son tarih için araştırmalar hız kazandı. İşte, Yaz Transfer Dönemi bitiş tarihi...

Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi tarihte? 2024-2025 Yaz Transfer Dönemi bitiş tarihi

Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor merak ediliyor. Son olarak Beşiktaş'ın yıldız futbolcu Ciro Immobile'yi kadroya katması gündemdeki yerini alırken gözler Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a döndü. Yaz transfer dönemi tarihleri futbolseverlerin gündeminde. Peki; 2024-2025 transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte, bitiş tarihi...

Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi tarihte? 2024-2025 Yaz Transfer Dönemi bitiş tarihi

SÜPER LİG TRANSFER SEZONU NE ZAMAN BİTİYOR?

24 Haziran günü başlayan transfer sezonu 13 Eylül 2024 tarihinde sona erecek. Yaz transfer dönemi 82 gün sürecek.

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Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi tarihte? 2024-2025 Yaz Transfer Dönemi bitiş tarihi

2024-2025 SÜPER LİG NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'de yeni sezon Ağustos ayının ikinci haftası başlıyor. İlk karşılaşmalar 9,10,11 ve 12 Ağustos tarihinde oynanacak.

Sezonun 1 Haziran itibarıyla sona ermesi bekleniyor.

Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi tarihte? 2024-2025 Yaz Transfer Dönemi bitiş tarihi

2024-2025 DERBİ TARİHLERİ
5. Hafta: Trabzonspor - Beşiktaş
6. Hafta: Fenerbahçe - Galatasaray
10. Hafta: Galatasaray - Beşiktaş
11. Hafta: Trabzonspor - Fenerbahçe
15. Hafta: Beşiktaş - Fenerbahçe
16. Hafta: Galatasaray – Trabzonspor

Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi tarihte? 2024-2025 Yaz Transfer Dönemi bitiş tarihi

SÜPER LİG'DE İLK HAFTANIN MAÇLARI
Süper Lig'de ilk hafta maçları belli oldu:
Galatasaray - Hatayspor
Fenerbahçe - Adana Demirspor
Samsunspor - Beşiktaş
Sivasspor - Trabzonspor
Çaykur Rizespor - Başakşehir
Antalyaspor - Göztepe
Bodrum FK - Gaziantep
FK Alanyaspor - Eyüpspor
Kasımpaşa - Konyaspor
Kayserispor ilk hafta BAY geçen takım oldu.

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