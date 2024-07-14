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Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi tarihte? 2024-2025 Yaz Transfer Dönemi bitiş tarihi
Giriş Tarihi: 14.07.2024 01:49
Güncelleme Tarihi: 14.07.2024
01:49
Ağustos ayında başlayacak 2024-2025 Süper Lig sezonu öncesinde fikstür belli oldu. Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş gibi takımlardan transfer haberleri gelmeye devam ederken Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor taraftarın gündeminde. Yıldız isimler ülkemizdeki yerini alırken son tarih için araştırmalar hız kazandı. İşte, Yaz Transfer Dönemi bitiş tarihi...