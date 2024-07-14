Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor, hangi tarihte? 2024-2025 Yaz Transfer Dönemi bitiş tarihi

Süper Lig transfer sezonu ne zaman bitiyor merak ediliyor. Son olarak Beşiktaş'ın yıldız futbolcu Ciro Immobile'yi kadroya katması gündemdeki yerini alırken gözler Galatasaray, Fenerbahçe ve Trabzonspor'a döndü. Yaz transfer dönemi tarihleri futbolseverlerin gündeminde. Peki; 2024-2025 transfer sezonu ne zaman bitecek? İşte, bitiş tarihi...