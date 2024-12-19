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SÜPER LOTO SONUÇLARI: 19 Aralık 2024 Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ve öğrenme ekranı!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 19:25
Güncelleme Tarihi: 19.12.2024
19:25
SÜPER LOTO SONUÇLARI: 19 Aralık 2024 Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ve öğrenme ekranı!
Haftanın ikinci Süper loto çekilişi için heyecan dorukta. Salı, Perşembe ve Pazar günleri noter huzunda yapılan çekilişler büyük ikramiye dağıtmaya devam ediyor. Şans oyunu severler 19 Aralık tarihli çekilişte 30.495.357 TL değerindeki devreden büyük ikramiye için bilet kontrolleri yapıyor. Peki, 19 Aralık 2024 süper loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, MPİ ile öğrenme ekranı!