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Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI: 19 Aralık 2024 Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ve öğrenme ekranı!
Giriş Tarihi: 19.12.2024 19:25 Güncelleme Tarihi: 19.12.2024 19:25

SÜPER LOTO SONUÇLARI: 19 Aralık 2024 Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ve öğrenme ekranı!

Haftanın ikinci Süper loto çekilişi için heyecan dorukta. Salı, Perşembe ve Pazar günleri noter huzunda yapılan çekilişler büyük ikramiye dağıtmaya devam ediyor. Şans oyunu severler 19 Aralık tarihli çekilişte 30.495.357 TL değerindeki devreden büyük ikramiye için bilet kontrolleri yapıyor. Peki, 19 Aralık 2024 süper loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar nasıl ve nereden öğrenilir? İşte, MPİ ile öğrenme ekranı!

SÜPER LOTO SONUÇLARI: 19 Aralık 2024 Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ve öğrenme ekranı!

Haftanın ikinci süper loto çekilişi kapsamında bu kez 30.495.357 devreden büyük ikramiye için çekiliş topları dönüyor. Noter huzurunda her hafta salı, perşembe ve pazar günü gerçekleşen çekilişlerde ikramiyeler dağıtılıyor. Şans oyunu severler süper loto sonuçları için araştırmalarına hız kazandı. İşte, 19 Aralık 2024 süper loto sonuçları sorgulama ve öğrenme ekranı...

SÜPER LOTO SONUÇLARI: 19 Aralık 2024 Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ve öğrenme ekranı!

19 ARALIK 2024 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar...

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SÜPER LOTO SONUÇLARI: 19 Aralık 2024 Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ve öğrenme ekranı!

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO SONUÇLARI: 19 Aralık 2024 Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ve öğrenme ekranı!

NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 6 TL'dir.

İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

SÜPER LOTO SONUÇLARI: 19 Aralık 2024 Perşembe Süper Loto çekiliş sonucu sorgulama ve öğrenme ekranı!

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.
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