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Haberler Yaşam Süper Loto 22 Aralık 2024 çekilişi canlı izle | Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 22.12.2024 18:22 Güncelleme Tarihi: 22.12.2024 18:22

Süper Loto 22 Aralık 2024 çekilişi canlı izle | Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Haftanın 3 günü takip edilen Süper Loto sonuçları 22 Aralık 2024 Pazar çekilişi ile gündemde. Bilet sahipleri büyük ikramiyenin yer aldığı 6 şanslı numara için MP TV ekranı başında yerlerini alıyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş canlı olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte, Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...

Süper Loto 22 Aralık 2024 çekilişi canlı izle | Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Süper Loto 22 Aralık 2024 çekilişi canlı takip ediliyor. Yılbaşı ikramiyesinden önce yılın son şans oyunları oynanıyor. Bilet sahipleri kazandıran numaraları kendi biletlerinden kontrol ediyor. İşte, İşte MPİ ile Süper Loto sonuçları sorgulama ekranı...

Süper Loto 22 Aralık 2024 çekilişi canlı izle | Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO SONUÇLARI 22 ARALIK 2024

Milli Piyango Online üzerinden ve bayilerden oynanan Süper Loto 22 Aralık Pazar çekilişi ile gündemde. Kazandıran numaralar 21.30'da gerçekleşen çekiliş ile netlik kazanıyor.

İşte, sorgulama ekranı:

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Süper Loto 22 Aralık 2024 çekilişi canlı izle | Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE EKRANI

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Süper Loto 22 Aralık 2024 çekilişi canlı izle | Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 15 TL'dir.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Süper Loto 22 Aralık 2024 çekilişi canlı izle | Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

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