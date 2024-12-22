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Süper Loto 22 Aralık 2024 çekilişi canlı izle | Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Giriş Tarihi: 22.12.2024 18:22
Güncelleme Tarihi: 22.12.2024
18:22
Süper Loto 22 Aralık 2024 çekilişi canlı izle | Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı
Haftanın 3 günü takip edilen Süper Loto sonuçları 22 Aralık 2024 Pazar çekilişi ile gündemde. Bilet sahipleri büyük ikramiyenin yer aldığı 6 şanslı numara için MP TV ekranı başında yerlerini alıyor. Noter huzurunda gerçekleşen çekiliş canlı olarak kamuoyu ile paylaşılıyor. İşte, Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları sorgulama MPİ ekranı...