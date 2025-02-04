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Süper Loto Sonuçları 4 Şubat 2025 sorgulama ekranı: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 17:49
Güncelleme Tarihi: 04.02.2025
17:49
Süper Loto Sonuçları 4 Şubat 2025 sorgulama ekranı: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Süper Loto çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen çekilişte, bugünkü büyük ikramiye tutarı 197.628.815 TL olarak belirlendi. Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası, bilet sahipleri kazandıran numaraları öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. İşte, 4 Şubat 2025 süper loto sonuçları sorgulama erkanı.