Süper Loto Sonuçları 4 Şubat 2025 sorgulama ekranı: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği Süper Loto çekilişi, haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşiyor. 21.30'da başlayan çekilişte, bu hafta devreden büyük ikramiye tutarı 197.628.815 TL TL olarak açıklandı. Bugün yapılan çekilişin kazandıran numaraları bilet sahipleri tarafından sorgulanıyor. Peki, 4 Şubat 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar nasıl öğrenilir? İşte, detaylar...