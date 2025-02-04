Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Süper Loto Sonuçları 4 Şubat 2025 sorgulama ekranı: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?
Giriş Tarihi: 04.02.2025 17:49 Güncelleme Tarihi: 04.02.2025 17:49

Süper Loto Sonuçları 4 Şubat 2025 sorgulama ekranı: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Şans oyunu severlerin heyecanla beklediği Süper Loto çekilişi bugün gerçekleştiriliyor. Salı, Perşembe ve Pazar günleri düzenlenen çekilişte, bugünkü büyük ikramiye tutarı 197.628.815 TL olarak belirlendi. Noter huzurunda yapılacak çekiliş sonrası, bilet sahipleri kazandıran numaraları öğrenmek için araştırmalarına hız verdi. İşte, 4 Şubat 2025 süper loto sonuçları sorgulama erkanı.

Süper Loto Sonuçları 4 Şubat 2025 sorgulama ekranı: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Şans oyunu tutkunlarının merakla beklediği Süper Loto çekilişi, haftanın üç günü Salı, Perşembe ve Pazar olmak üzere noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleşiyor. 21.30'da başlayan çekilişte, bu hafta devreden büyük ikramiye tutarı 197.628.815 TL TL olarak açıklandı. Bugün yapılan çekilişin kazandıran numaraları bilet sahipleri tarafından sorgulanıyor. Peki, 4 Şubat 2025 Süper Loto sonuçları açıklandı mı, kazanan numaralar nasıl öğrenilir? İşte, detaylar...

Süper Loto Sonuçları 4 Şubat 2025 sorgulama ekranı: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

4 ŞUBAT 2025 SÜPER LOTO SONUÇLARI

Haftanın üç günü gerçekleşen Süper Loto çekilişi bu akşam saat 21.30'da gerçekleşiyor.

Kazandıran numaralar MP TV canlı yayın ekranlarına yansıyor:

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

İşte, şanslı numaralar...

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto Sonuçları 4 Şubat 2025 sorgulama ekranı: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

Süper Loto Sonuçları 4 Şubat 2025 sorgulama ekranı: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.

Haftada 3 gün kazanma şansın var! Süper Loto haftada 3 gün: Salı, Perşembe ve Pazar günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 60 numara içinden 6 numara çekilir.

Süper Loto Sonuçları 4 Şubat 2025 sorgulama ekranı: MPİ ile Süper loto sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Oynadığın her kolon çekilişte çıkan numaralardan minimum 2, maksimum 6 tane bilirsen kazanan sen olursun! 6 bilen Süper Loto büyük ikramiyesini kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.

SON DAKİKA