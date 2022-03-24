Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 24 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama ekranı

6 şanslı numarayı doğru bilenlerin büyük ikramiye kazandığı, her hafta 3 gün Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MPİ Süper Loto sonuçları bugün MP TV canlı yayında çekilen kazandıran numaralarla bir kez daha belirlenerek şans oyunu severlere ilan edilecek. 34 Milyon TL büyük ikramiye için yapılacak bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden ya da MPİ bayilerine giderek kupon dolduranlar MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek, Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 24 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama ekranı.