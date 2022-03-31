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Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 31 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama
Giriş Tarihi: 31.03.2022 19:03 Güncelleme Tarihi: 31.03.2022 19:03

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 31 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayında belirlenen kazandıran numaraları şans oyunu severlere duyurulan "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyurulacak. Hafta boyunca yapılan çekilişlerde kazandıran numaraları bilen çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 40 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyenler şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 31 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi MPİ ile 31 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayında şanslı numaralarla belirlenmeye devam ediliyor. MP TV canlı yayınında belirlenen 6 şanslı numarayı doğru tahmin edebilen çıkmayınca ard arda gelen devirler sonrası 40 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyen şans oyunu severler kazandıran numaralarla büyük ikramiye sorgulama yapmak amacıyla Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu üzerinden bilgi edinmeye çalışıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (31 MART)

31 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama ekranı detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi MPİ ile 31 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 31 Mart Süper Loto sonuçları

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Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi MPİ ile 31 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi MPİ ile 31 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango İdaresi MPİ ile 31 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

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