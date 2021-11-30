Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 30 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaraları belli olan "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün şans oyunu severlere bir kez daha duyurulacak. 77 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyenler MP TV canlı çekilişine dahil olmak isteyerek Milli Piyango Online üzerinden dijital olarak ya da MPİ bayilerine uğrayarak kupon doldurmaları sonrasında kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek "MPİ 30 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango Online ile 30 Kasım Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası.