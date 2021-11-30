Süper Loto sonuçları açıklandı mı? Milli Piyango Online ile 30 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları - MPİ bilet sorgulama

"Süper Loto sonuçları" her hafta Saklı, Perşembe ve Pazar günleri Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde yapılan MP TV Canlı yayınla belirlenerek şans oyunu severlere duyuruluyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden oyunu oynayarak 77 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiye için sorgulama yapmak isteyenler şanslı numaralara ilişkin "MPİ 30 Kasım Süper Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden bilgi sahibi olmaya çalışıyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (30 KASIM)

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 30 Kasım Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;