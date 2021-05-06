Süper Loto Sonuçları Açıklandı Mı? Milli Piyango Online ile 6 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları - Milli Piyango sorgulama

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri MP TV ile Youtube canlı yayında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları bugün (6 Mayıs 2021 Perşembe) şans oyunu severler için açıklanacak. Milli Piyango Online aracılığıyla bugünkü MP TV canlı çekilişine dahil olmak isteyen şans oyunu severler Milli Piyango Online üzerinden ve MPİ bayilerinin yolunu tutarak kupon dolduruyor. Peş peşe gelen devirlerle 8 Milyon TL'yi aşan büyük ikramiyenin biletlerine isabet edip etmediğini öğrenmek isteyenler 6 Mayıs MPİ Süper Loto Sonuçları Açıklandı Mı? sorusuna yoğun olarak cevap arıyor. Milli Piyango Online ile 6 Mayıs Süper Loto çekiliş sonuçları ve Milli Piyango sorgulama ekranı.