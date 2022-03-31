6 şanslı numarayı doğru tahmin edenlerin büyük ikramiye kazandığı, Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans işbirliğinde her hafta 3 gün yapılan MP TV canlı yayında belirlenen kazandıran numaraları şans oyunu severlere duyurulan "MPİ Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severlere duyuruldu. Hafta boyunca yapılan çekilişlerde kazandıran numaraları bilen çıkmayınca peş peşe gelen devirlerle 40 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyenler şanslı numaralarla MPİ büyük ikramiye bilet sorgulama yapmak isteyerek Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramaya devam ediyor. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile 31 Mart Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları.