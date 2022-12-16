Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Süper Loto sonuçları açıklandı! |Milli Piyango Online ile 15 Aralık Süper Loto sonuçları İLAN EDİLDİ! MPİ bilet sorgulama sayfası
Giriş Tarihi: 16.12.2022 07:09 Güncelleme Tarihi: 16.12.2022 07:10

Süper Loto sonuçları açıklandı! |Milli Piyango Online ile 15 Aralık Süper Loto sonuçları İLAN EDİLDİ! MPİ bilet sorgulama sayfası

"Süper Loto sonuçları" her hafta Milli Piyango İdaresi (MPİ) ve Sisal Şans tarafından yapılan MP TV canlı yayınında kazandıran numaralarla belirlenmeye devam ediliyor. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online ile Sisal Şans ortaklığında 28 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyenler şanslı numaralarla Süper Loto sonuçları sorgulama yapmak isteyerek 15 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor. Milli Piyango Online ile 15 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusu yanıtları ve tüm detaylar.

Süper Loto sonuçları açıklandı! |Milli Piyango Online ile 15 Aralık Süper Loto sonuçları İLAN EDİLDİ! MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında yapılan MP TV canlı yayınında şanslı numaralarla belirlenen "Süper Loto sonuçları" bugün bir kez daha çekilerek şans oyunu severler için duyuruldu. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden araştırmalarını sürdürenler 15 Aralık Süper Loto sonuçları açıklandı mı? şeklindeki araştırmalarına devam ediyor.

SÜPER LOTO SONUÇLARI (15 ARALIK)

Süper Loto sonuçları ve MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;

Süper Loto sonuçları açıklandı! |Milli Piyango Online ile 15 Aralık Süper Loto sonuçları İLAN EDİLDİ! MPİ bilet sorgulama sayfası

Milli Piyango İdaresi (MPİ) 15 Aralık Süper Loto sonuçları

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO CANLI ÇEKİLİŞ | TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Süper Loto sonuçları açıklandı! |Milli Piyango Online ile 15 Aralık Süper Loto sonuçları İLAN EDİLDİ! MPİ bilet sorgulama sayfası

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?

Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!

Süper Loto sonuçları açıklandı! |Milli Piyango Online ile 15 Aralık Süper Loto sonuçları İLAN EDİLDİ! MPİ bilet sorgulama sayfası

Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

Süper Loto sonuçları açıklandı! |Milli Piyango Online ile 15 Aralık Süper Loto sonuçları İLAN EDİLDİ! MPİ bilet sorgulama sayfası

Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.

SON DAKİKA