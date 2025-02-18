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SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 18 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 17:29
Güncelleme Tarihi: 18.02.2025
17:29
MP TV ekranlarında 18 Şubat Salı günü düzenlenen Süper Loto çekilişi sonuçları, şans oyunu meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor. Haftada üç kez yapılan çekilişte şanslı rakamların sahipleri devreden büyük ikramiyeye ulaşıyor. Kazanan rakamları öğrenmek isteyenler, çekiliş öncesinde biletlerini kontrol etmeye başladılar. Peki, 18 Şubat Salı günü Süper Loto sonuçları açıklandı mı?