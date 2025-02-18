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Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 18 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.02.2025 17:29 Güncelleme Tarihi: 18.02.2025 17:29

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 18 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

MP TV ekranlarında 18 Şubat Salı günü düzenlenen Süper Loto çekilişi sonuçları, şans oyunu meraklıları tarafından heyecanla bekleniyor. Haftada üç kez yapılan çekilişte şanslı rakamların sahipleri devreden büyük ikramiyeye ulaşıyor. Kazanan rakamları öğrenmek isteyenler, çekiliş öncesinde biletlerini kontrol etmeye başladılar. Peki, 18 Şubat Salı günü Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 18 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango'nun Süper Loto çekilişi sonuçları, şans oyunu tutkunları biletlerini kontrol ediyor ve sabırsızlıkla kazanan numaraları öğrenmek istiyor. Haftada üç kez yapılan çekilişin bu haftaki ilk turunda, kazanan talihlilerin kim olacağı merak konusu. Şimdi ise gözler, 18 Şubat Salı günü yapılan çekilişin ardından yapılacak açıklamaya çevrildi. Süper Loto 18 Şubat Salı çekiliş sonuçları belli oldu mu?

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 18 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

18 ŞUBAT SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

18 Şubat Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor.Sonuçlar henüz açıklanmadı. Açıklandığında yer vereceğiz.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 18 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

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SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 18 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 18 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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