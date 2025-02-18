SÜPER LOTO SONUÇLARI BEKLENİYOR: 18 Şubat Milli Piyango Online ile Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango'nun Süper Loto çekilişi sonuçları, şans oyunu tutkunları biletlerini kontrol ediyor ve sabırsızlıkla kazanan numaraları öğrenmek istiyor. Haftada üç kez yapılan çekilişin bu haftaki ilk turunda, kazanan talihlilerin kim olacağı merak konusu. Şimdi ise gözler, 18 Şubat Salı günü yapılan çekilişin ardından yapılacak açıklamaya çevrildi. Süper Loto 18 Şubat Salı çekiliş sonuçları belli oldu mu?