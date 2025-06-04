SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU! İşte, 3 Haziran 2025 Salı Süper Loto sonuçları sorgulama!

Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Giriş Tarihi: 04.06.2025 06:31 Güncelleme Tarihi: 14.08.2025 17:19

3 Haziran Salı günü gerçekleştirilen çekilişle haftanın kazanan numaraları belirleniyor. Noter denetiminde ve canlı yayın eşliğinde yapılan Süper Loto çekilişinde, bu haftanın şanslı rakamları açıklanacak. Büyük ikramiye heyecanı yaşayan oyunseverler, sonuçları dikkatle takip ederken şimdi gözler, kazanan talihlilerde! Süper Loto sonuçları ve Milli Piyango İdaresi'nin resmi sorgulama ekranına ulaşmak için detaylar haberin devamında…

3 Haziran 2025 Salı akşamı Süper Loto heyecanı yeniden ekranlara taşınıyor. Milli Piyango İdaresi tarafından düzenlenen çekiliş, noter huzurunda ve canlı yayın eşliğinde gerçekleştirilecek. Şans oyunu meraklıları, MPİ'nin resmi YouTube kanalından yapılan yayını takip ederek kazandıran numaraları anlık olarak öğrenme imkânı bulacak. İşte salı gecesinin kazandıran numaralarını görmek ve sonuçları sorgulamak için işte detaylar…

3 HAZİRAN 2025 SÜPER LOTO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BELLİ OLDU!


Süper Loto sonuçları bugün saat 21:30 itibarıyla yanıt buluyor. Şanslı numara noter huzurunda gerçekleşen çekiliş ardından ekranlara yansıyor.
3 Haziran 2025 Salı Süper Loto çekilişini kazanan şanslı numaralar belli oldu.

3 HAZİRAN 2025 SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR


Süper Loto sonuçları MPİ canlı ekranından ilan edildi.

İşte, günün kazanan şanslı numaraları;

50, 12, 51, 23, 48, 4

SÜPER LOTO NASIL OYNANIR?
Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.

