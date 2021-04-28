Her hafta Salı, Perşembe ve Pazar günleri günleri Milli Piyango Online aracılığıyla MP TV - Youtube ortak canlı yayınında kazandıran numaraları belirlenen MPİ Süper Loto sonuçları (27 Nisan 2021 Salı) günü şans oyunu severlere duyurulacak. Bugünkü MP TV canlı çekilişi için Milli Piyango Online üzerinden dijital ortamda ya da MPİ bayilerine uğrayarak oyunu oynayanlar şanslı numaraları öğrenmek ve bilet sorgulama yapmak amacıyla 27 Nisan MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna yanıt aramayı sürdürüyor. Milli Piyango Online ile 27 Nisan Süper Loto çekiliş sonuçları ve MPİ online bilet sorgulama ekranı.