Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığının popüler şans oyunları arasında yer alan MPİ Süper Loto sonuçları bugün (27 Nisan 2021 Salı) MP TV ile Youtube ortak canlı yayınında belli olacak. Milli Piyango Online aracılığıyla kupon dolduran ve 4 milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarının sahibi olmak isteyen şans oyunu severler kazandıran numaraları öğrenmek isteyerek 27 Nisan MPİ Süper Loto sonuçları açıklandı mı? sorusuna cevap aramayı sürdürüyor.