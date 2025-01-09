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Haberler Yaşam SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 9 Ocak Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı mı?
Giriş Tarihi: 09.01.2025 17:54 Güncelleme Tarihi: 09.01.2025 17:54

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 9 Ocak Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

MP TV ekranında 9 Ocak Süper Loto sonuçları şans oyunu severler tarafından takip ediliyor. Haftanın iki günü gerçekleşen çekiliş için kazandıran numaralara sahip olmak isteyenler oynanacak çekiliş için ekran başında yerlerini aldı ve bilet numaralarını sorguluyor. İşte 9 Ocak Süper loto çekiliş sonuçları sorgulama

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 9 Ocak Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Milli Piyango Süper Loto 9 Ocak çekiliş sonuçları için şans oyunu tutkunları bilet numaralarını araştırıyor. Haftanın üç günü gerçekleşen çekilişte haftanın ikinci çekilişi ile birlikte talihliler belli olacak. İşte Süper Loto 9 Ocak çekiliş sonuçları

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 9 Ocak Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

9 OCAK SÜPER LOTO KAZANAN NUMARALAR AÇIKLANDI MI?

9 Ocak Süper Loto sonuçları MPİ canlı yayın ekranından gerçekleşiyor. Sonuçlar henüz açıklanmadı açıklandığında yer vereceğiz.

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SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 9 Ocak Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO BİLET SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

SÜPER LOTO ÇEKİLİŞİ | CANLI

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 9 Ocak Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

SÜPER LOTO OYNAMANIN KURALLARI NELER?

1 ile 60 sayı arasından 6 adet sayının bilinmesine dayanan bir oyun olan Süper Loto'da en az 2, en fazla 6 adet sayıyı doğru tahmin ederek farklı miktarlarda ikramiye kazanılıyor. Kazanma oranı oynanan kolon ve bilinen numara adedine göre değişiyor

SÜPER LOTO SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI: 9 Ocak Milli Piyango Online Süper Loto sonuçları açıklandı mı?

Kazanma oranı oynadığın kolon ve bildiğin numara adedine göre değişir:

  • Birinci kategori "6 bilen" için kazanan kombinasyonun 6 numaranın tamamı doğru tahmin edilmelidir.
  • İkinci kategori "5 bilen" için kazanan kombinasyonun 5 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Üçüncü kategori "4 bilen" için kazanan kombinasyonun 4 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Dördüncü kategori "3 bilen" için kazanan kombinasyonun 3 numarası doğru tahmin edilmelidir.
  • Beşinci kategori "2 bilen" için kazanan kombinasyonun 2 numarası doğru tahmin edilmelidir.

Oyunseverler kolonları kendileri doldurabildiği gibi ayrıca sayıları doğrudan bayiye söyleyerek veya "Sen Seç" ile terminalden rastgele sayı seçtirerek de Süper Loto oynayabiliyor. 18 yaşından büyük herkesin oynayabileceği Süper Loto'da her kolonun fiyatı ise 3 TL. Oyunun kurallarıyla ilgili ayrıntılı bilgiye https://www.millipiyangoonline.com/super-loto/kurallar adresinden ulaşmak mümkün.

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