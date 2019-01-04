Kilis'ten Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar Gaziantep'e ulaştı. Tank, kurtarıcı ve zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, kente geldi. Güvenlik önlemleri altında Şanlıurfa istikametine ilerleyen konvoyun, Suriye sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi. Elbeyli'deki askeri bölgeden yola çıkan, aralarında obüs ve tankların da bulunduğu zırhlı araçlar da, güvenlik önlemleri arasında Gaziantep yönüne gitti. Son zamanlarda yoğun devam eden sevkiyatlar kapsamında obüs ve diğer zırhlı araçların Şanlıurfa ve Mardin sınırındaki birliklerde konuşlandırıldığı kaydedildi.