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sınırına sürüyor

AA Yaşam galerileri
Giriş Tarihi: 04.01.2019 17:20 Güncelleme Tarihi: 04.01.2019 17:22
Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

'ten sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar 'e ulaştı.

Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

Tank, kurtarıcı ve zırhlı personel taşıyıcı yüklü tırlardan oluşan askeri konvoy, kente geldi.

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Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

Güvenlik önlemleri altında istikametine ilerleyen konvoyun, sınırında konuşlu askeri birliklere takviye amacıyla gönderildiği öğrenildi.

Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

Elbeyli'deki askeri bölgeden yola çıkan, aralarında obüs ve tankların da bulunduğu zırhlı araçlar da, güvenlik önlemleri arasında yönüne gitti.

Suriye sınırına sevkiyat sürüyor

Son zamanlarda yoğun devam eden sevkiyatlar kapsamında obüs ve diğer zırhlı araçların ve Mardin sınırındaki birliklerde konuşlandırıldığı kaydedildi.

Suriye sınırına sevkiyat sürüyor
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Suriye sınırına sevkiyat sürüyor
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