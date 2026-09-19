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Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı
Giriş Tarihi: 19.09.2026 14:05
Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı
Yollarda defalarca gördüğünüz o sarı baklava levhası, sandığınızdan çok daha önemli bir mesaj taşıyor. Üzerindeki tek bir siyah çizgi, sürücünün sahip olduğu geçiş önceliğini bir anda değiştiriyor. Bu işareti gördükten sonra yapılacak küçük bir hata ise kavşakta ciddi risk oluşturabiliyor.