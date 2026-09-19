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Giriş Tarihi: 19.09.2026 14:05

Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

Yollarda defalarca gördüğünüz o sarı baklava levhası, sandığınızdan çok daha önemli bir mesaj taşıyor. Üzerindeki tek bir siyah çizgi, sürücünün sahip olduğu geçiş önceliğini bir anda değiştiriyor. Bu işareti gördükten sonra yapılacak küçük bir hata ise kavşakta ciddi risk oluşturabiliyor.

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Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

Trafikte pek çok sürücünün her gün önünden defalarca geçtiği ancak tam anlamını gözden kaçırdığı sarı, baklava biçimindeki trafik levhası, sürüş güvenliği açısından kritik bir uyarı taşıyor.

Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

Çoğu zaman göz alışkanlığıyla geçiştirilen bu sembol, sürücünün o anki geçiş üstünlüğünün sona erdiğini haber veriyor ve doğru analiz edilmediğinde ciddi kavşak kazalarına davetiye çıkarabiliyor.

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Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

B-39 KODLU "ANAYOL SONU" İŞARETİ NE ANLATIYOR?

Söz konusu levha, Karayolları Genel Müdürlüğü'nün trafik işaretleri kataloğunda B-39 koduyla tanımlanan "Anayol Sonu" işaretidir.

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Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

İçi sarı, dışı beyaz ve siyah çerçeveli baklava şeklindeki sembol, normal şartlarda sürücünün bir anayolda seyrettiğini ve kesişen yollara karşı geçiş önceliğine sahip olduğunu ifade eder.

Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

Ancak bu levhanın üzerine çekilen siyah çapraz çizgi, anayol statüsünün ve buna bağlı olan geçiş üstünlüğünün tam o noktada bittiğini simgeler.

Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

GEÇİŞ ÖNCELİĞİ NASIL DEĞİŞİYOR?

2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'na göre anayol; kesiştiği diğer yollardaki araçların geçiş hakkını öncelikle kendisine bırakması gereken yol olarak tanımlanıyor.

Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

Sürücü bu levhayı görene kadar tali yollardan gelen araçlara göre öncelikli konumda bulunuyor. Levhanın geçilmesinin ardından ise bu imtiyaz tamamen ortadan kalkıyor ve sürücü genel kavşak kurallarına tabi hale geliyor.

Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

Bölgede ekstra bir trafik ışığı veya farklı bir yönlendirme levhası yoksa, temel kural gereği sağdan gelen araca yol verilmesi gerekiyor.

Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

SÜRÜCÜLERİN BU LEVHAYI GÖRDÜĞÜNDE YAPMASI GEREKENLER

Trafik uzmanları, sarı baklava üzerindeki siyah çizgili levhayı fark eden sürücülerin izlemesi gereken adımları şöyle sıralıyor:

Hızı düşürün: Önceliğin bittiği kavşağa yaklaşırken ilk olarak ayağı gazdan çekmek ve seyir hızını azaltmak gerekiyor.

Çevre kontrolünü artırın: Kesişen yollardan gelebilecek araçlara karşı dikkati artırmak hayati önem taşıyor.

Durmaya hazır olun: Öncelik hakkı diğer sürücülere geçebileceğinden, kavşak girişinde gerektiğinde aracı tamamen durduracak şekilde hazırlıklı olunmalı.

Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

TEK BİR TABELA İLE BİNLERCE ARACA KISITLAMA GELİYOR! İHLALİN CEZASI 18 BİN TL'Yİ BULUYOR

Şehir merkezlerindeki kirliliği önlemek amacıyla çalışmalar yapan Hollanda, üzerinde egzoz dumanı çıkan araş figürü bulunan tek tip "Sıfır Emisyon Bölgesi" yol levhasını ülke genelinde resmi olarak kullanmaya başladı.

Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

Ülke genelindeki belediyelerin farklı tabelalarını tek standartta birleştiren bu yeni tabela sistemi ile birlikte, belirlenen alanlara izinsiz giren araçlara otomatik kameralar aracılığıyla cezai işlem uygulanıyor.

Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

YENİ TRAFİK TABELASI HANGİ KURALLARI KAPSIYOR?

Üzerinde "ZONE" ibaresi, kırmızı daire ve stilize egzoz dumanlı araç sembolü yer alan tabela, geleneksel çevre bölgeleri ile sıfır emisyon alanlarını işaret ediyor.

Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

Tabelanın hemen altında bulunan ek bilgilendirme panoları ise hangi araç türlerinin kısıtlamaya tabi tutulduğunu gösterirken, ticari araçların 2030 yılına kadar kademeli olarak elektrikli veya hidrojen yakıtlı modellere geçmesi hedefleniyor.

Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

KURAL İHLALİ YAPANLARA HANGİ CEZALAR UYGULANACAK?

Sınırlandırılmış emisyon bölgelerine giriş denetimleri, araç pakalarını otomatik okuyan kamera ağları üzerinden yürütülüyor.

Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

Belirlenen emisyon kriterlerini karşılamayan minibüs ve hafif ticari araçlara 130 euro (yaklaşık 7.337,61 Türk Lirası) ağır tonajlı kamyonlara ise 320 euro (yaklaşık 18.064,77 Türk Lirası) idari para cezası düzenleniyor.

Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

KISITLAMALARDAN HANGİ ARAÇ VE SÜRÜCÜLER MUAF TUTULACAK?

Standart binek otomobiller için yerel kararlar haricinde genel bir giriş yasağı uygulanmıyor. 40 yaşın üzerindeki tarihi (klasik) araçlar ile engelli bireylerin taşınması için özel donanıma sahip taşıtlar sıfır emisyon kısıtlamalarından ve para cezalarından muaf tutulacak.

Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

BU TRAFİK LEVHASINI SAKIN GÖRMEZDEN GELMEYİN! ANLAMINI BİLMEYEN YANDI: O HATADAN KURTARIYOR

Amerika Birleşik Devletleri genelindeki otoyollarda sürücülerin dikkatini çeken ve son yıllarda Avrupa'da kullanılmaya başlanan yeni trafik levhası kamuoyunun merakını uyandırmaya başladı.

Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

Beyaz bir zemin üzerinde kırmızı daire içerisinde yer alan ve üzeri çizilmiş başparmak sembolüyle tasarlanan bu uyarı işareti, ilk bakışta kafa karışıklığına yol açtı.

Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

Söz konusu bu levhalar, özellikle cezaevi çevrelerindeki yollara yönelik güvenlik tedbiri olarak yerleştirildi.

Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

Trafik düzenlemelerinin ötesinde stratejik bir önem taşıyan bu uyarı levhaları, ağırlıklı biçimde yüksek güvenlikli infaz kurumlarının çevre yollarına konumlandırıldı.

Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

Cezaevlerinden kaçma girişiminde bulunan mahkumların otoyollarda araç durdurarak kaçmalarını önlemek hedeflendi.

Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

Yol kenarında bekleyen kişileri araçlarına almama konusunda bilgilendirilen sürücülerin olası gasp ve rehin alma olaylarına karşı korunduğu bildirildi.

Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

Kolluk kuvvetleri, bu işaretlerin yer aldığı bölgelerde otostop çekerken şüphelilere yönelik denetimleri artırdı.

Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

UYGULAMA SAYESİNDE OTOYOL GÜVENLİĞİ DESTEKLENDİ

ABD Ulaştırma Bakanlığı tarafından standartları belirlenen levhaların yaygınlaşması, hızlı akan otoyol trafiğinde can güvenliğini koruma çabalarına katkı sağladı.

Sürücülerin yarısı yanlış biliyor: Çapraz çizgili sarı baklava levhasının hayati anlamı

Yayaların otoyol kenarında beklemesini engelleyen kurallar, ani fren yapma ya da emniyet şeridinde duraklama nedeniyle yaşanabilecek olası zincirleme kazaların da önüne geçti.

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