Haberler
Yaşam
Survivor 22 Mayıs 2024 dokunulmazlık oyununu kazananı belli oldu! Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? İşte, yeni aday belli oldu!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 00:21
Güncelleme Tarihi: 23.05.2024
00:21
Survivor All Star'da heyecan dorukta! Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele gerçekleşti. Kıran kırana geçen yarışlarda, bugün kazanan takım konseyde rahat bir nefes alıyor, kaybeden ise bir eleme adayı belirliyor. Bir eleme adayının olduğu potaya katılan ikinci isim sonrasında ise düello adayları netleşiyor. Peki, Survivor 22 Mayıs 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu? İşte, günün kaybeden takımı ve eleme adayı olan isim!