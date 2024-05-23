Survivor 22 Mayıs 2024 dokunulmazlık oyununu kazananı belli oldu! Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? İşte, yeni aday belli oldu!

Survivor All Star 22 Mayıs akşamı yeni bölümü ile gündeme geldi. Kıyasıya mücadelelerin devam ettiği yarışmada, kırmızı ve mavi takım arasında büyük mücadele yaşandı. Kazanan takım hem ödülü aldı hem de konseyde isim yazmadı. Son eleme adayının da belli olmasıyla düellolar şekilleniyor. İşte, Survivor 22 Mayıs 2024 dokunulmazlık oyununu kazananı ve Survivor ikinci eleme adayı!