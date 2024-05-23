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Haberler Yaşam Survivor 22 Mayıs 2024 dokunulmazlık oyununu kazananı belli oldu! Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? İşte, yeni aday belli oldu!
Giriş Tarihi: 23.05.2024 00:21 Güncelleme Tarihi: 23.05.2024 00:21

Survivor 22 Mayıs 2024 dokunulmazlık oyununu kazananı belli oldu! Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? İşte, yeni aday belli oldu!

Survivor All Star'da heyecan dorukta! Kırmızı ve Mavi takım arasında kıyasıya mücadele gerçekleşti. Kıran kırana geçen yarışlarda, bugün kazanan takım konseyde rahat bir nefes alıyor, kaybeden ise bir eleme adayı belirliyor. Bir eleme adayının olduğu potaya katılan ikinci isim sonrasında ise düello adayları netleşiyor. Peki, Survivor 22 Mayıs 2024 dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı, ikinci eleme adayı kim oldu? İşte, günün kaybeden takımı ve eleme adayı olan isim!

Survivor 22 Mayıs 2024 dokunulmazlık oyununu kazananı belli oldu! Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? İşte, yeni aday belli oldu!

Survivor All Star 22 Mayıs akşamı yeni bölümü ile gündeme geldi. Kıyasıya mücadelelerin devam ettiği yarışmada, kırmızı ve mavi takım arasında büyük mücadele yaşandı. Kazanan takım hem ödülü aldı hem de konseyde isim yazmadı. Son eleme adayının da belli olmasıyla düellolar şekilleniyor. İşte, Survivor 22 Mayıs 2024 dokunulmazlık oyununu kazananı ve Survivor ikinci eleme adayı!

Survivor 22 Mayıs 2024 dokunulmazlık oyununu kazananı belli oldu! Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? İşte, yeni aday belli oldu!

SURVİVOR'DA KURAL DEĞİŞİKLİĞİ

Acun Ilıcalı, kırmızı ve mavi takımların haftalık olarak değişmeyeceğini takımların, bireysel mücadelelere kadar aynen devam edeceğini söyledi.

Ilıcalı, bu haftadan itibaren kadın ve erkek yarışmacıların parkurda karma olarak yarışabileceğini açıkladı.

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Survivor 22 Mayıs 2024 dokunulmazlık oyununu kazananı belli oldu! Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? İşte, yeni aday belli oldu!

22 MAYIS SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor All Star'da ikinci dokunulmazlığı kazanan KIRMIZI TAKIM oldu

Survivor 22 Mayıs 2024 dokunulmazlık oyununu kazananı belli oldu! Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? İşte, yeni aday belli oldu!

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI

Survivor All Star 2024'de haftanın ilk dokunulmazlığını kaybeden mavi takım oldu ve düello yarışında konseyde çıkarttıkları isim ÖZGÜR oldu.

Survivor 22 Mayıs 2024 dokunulmazlık oyununu kazananı belli oldu! Survivor ikinci eleme adayı kim oldu? İşte, yeni aday belli oldu!

SURVİVOR İKİNCİ ELEME ADAYI

Survivor'da haftanın ikinci dokunulmazlığı sonrasında yeni eleme adayı mavi takımdan DAMLA oldu.

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