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Haberler Yaşam SURVİVOR ALL STAR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 Nisan 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım
Giriş Tarihi: 23.04.2024 19:41 Güncelleme Tarihi: 23.04.2024 19:41

SURVİVOR ALL STAR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 Nisan 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım

Survivor All Star'da iletişim ödülü heyecanı yaşanıyor. TV8'in uzun soluklu programı Survivor, 20 Mart 2024 Çarşamba akşamı 94. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları iletişim oyunu için performans ve akla dayalı puzzle ve atışla dolu bir parkurda yarışacak. İletişim oyununu kazanan takım sevdikleriyle iletişim kurabilecek. "Survivor iletişim oyununu kim kazandı" sorusu araştırılıyor. Son olarak 4. eleme adayının Merve çıkmasıyla adaylar netleşti. Peki, 23 Nisan 2024 Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı, düello eşleşmeleri belli oldu mu? İşte detaylar

SURVİVOR ALL STAR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 Nisan 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım

Survivor iletişim oyununu kazanan takım araştırmaları devam ediyor. TV8 ekranlarının uzun soluklu yarışması Survivor'da 23 Nisan Çarşamba akşamı iletişim ödülü için mücadele veriliyor. Kırmızı ve Mavi takımın iletişim için nefes kesen mücadelesin kim kazandı? Survivor iletişim oyununun kazanını hangi takım?

SURVİVOR ALL STAR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 Nisan 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım

SURVİVOR İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI, ÖDÜLÜ HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor'da 23 Nisan Salı akşamı oynanan iletişimin ödülünün kazananı henüz belli olmadı. Belli olduğunda yer vereceğiz.

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SURVİVOR ALL STAR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 Nisan 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım

DÜELLO EŞLEŞMELERİ BELLİ OLDU MU?

Acun Ilıcalı konseyde eşleşmeleri açıkladı:

Merve- Berna

Damla- Aleyna

SURVİVOR ALL STAR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 Nisan 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI, HANGİ TAKIM ALDI?

Survivor'ın 22 Nisan Pazartesi akşamı yayınlanan 93. bölümünde haftanın dördüncü dokunulmazlık oyunu oynandı. Son oyunca Nagihan ve Seda mücadelesinde Seda galip gelerek MAVİ takıma dokunulmazlığı kazandırdı.

SURVİVOR ALL STAR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 Nisan 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım

SURVİVOR ALL STAR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Bugünkü dokunulmazlığı kaybeden takım KIRMIZI takım oldu.

Nefise, Nagihan ve Merve'den birinin potaya gideceği oylamada takımdan en çok oyu alan MERVE oldu.

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