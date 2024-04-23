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SURVİVOR ALL STAR’DA İLETİŞİM OYUNUNU KİM KAZANDI? 23 Nisan 2024 Survivor iletişim ödülünü kazanan takım
Giriş Tarihi: 23.04.2024 19:41
Güncelleme Tarihi: 23.04.2024
19:41
Survivor All Star'da iletişim ödülü heyecanı yaşanıyor. TV8'in uzun soluklu programı Survivor, 20 Mart 2024 Çarşamba akşamı 94. bölümüyle ekranlara geliyor. Yeni bölümde kırmızı ve mavi takım yarışmacıları iletişim oyunu için performans ve akla dayalı puzzle ve atışla dolu bir parkurda yarışacak. İletişim oyununu kazanan takım sevdikleriyle iletişim kurabilecek. "Survivor iletişim oyununu kim kazandı" sorusu araştırılıyor. Son olarak 4. eleme adayının Merve çıkmasıyla adaylar netleşti. Peki, 23 Nisan 2024 Survivor iletişim ödülünü hangi takım kazandı, düello eşleşmeleri belli oldu mu? İşte detaylar