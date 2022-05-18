Survivor Seda Ocak kimdir, neden elendi? Survivor All Star’dan elenen Seda Ocak nereli, kaç yaşında? hayatı ve biyografisi

Seda, "Survivor benim için sadece parkurlardan ibaret. Son kez bugün o parkura baktığımda hissetmiştim. Gitmeyi hak ediyor muyum orasını bilmiyorum. Ben Survivor için elimden geleni yaptım. Ne olduğunun çok farkındayım. En iyi kadınların içerisinde buraya davet edildim. Bundan sonra bir parkurda yarışamayacak olmak beni çok üzüyor.