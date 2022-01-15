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Haberler Yaşam Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? 2022 Survivor All Star yarışmacısı Aycan Yanaç hayatı
Giriş Tarihi: 15.01.2022 09:49 Güncelleme Tarihi: 15.01.2022 09:49

Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? 2022 Survivor All Star yarışmacısı Aycan Yanaç hayatı

Survivor 2022 All Star, Ünlüler ve Gönüllüler kadrosuyla bugün yayın hayatına başlıyor. MasterChef'in final yapmasıyla birlikte, TV8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Survivor All Star'da bu sezon Aycan Yanaç, Batuhan Karacakaya, Merve Aydın, Sercan Yıldırım gibi isimler mücadele edecek. Kadroda adını duyuran Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor sorularıyla programın sevenleri tarafından araştırılıyor. İşte 2022 Survivor All Star yarışmacısı Aycan Yanaç hayatı, mesleği ve biyografisi…

Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? 2022 Survivor All Star yarışmacısı Aycan Yanaç hayatı

Aycan Yanaç, Survivor 2022 All Star programında Ünlüler kadrosunda adını duyurdu. Bu ismi yarışma kadrosunda görenler, Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor sorularına yanıt arıyor. Almanya doğumlu futbolcu, bu yıl Dominik'te ter döken isimlerden biri olacak. İşte, Survivor 2022 Ünlüler yarışmacısı Aycan Yanaç hayatı, yaşı ve biyografisi…

Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? 2022 Survivor All Star yarışmacısı Aycan Yanaç hayatı

AYCAN YANAÇ KİMDİR?

21 Kasım 1998 yılında Almanya Nünberg'de doğan Aycan Yanaç, futbola Nünberg ile başlamış ve daha sonra Köln'de devam etmiştir.

Türkiye kadın U-19 takımına kabul edilen Yanaç, ilk kez 4 Ağustos 2015'te Bosna-Hersek'e karşı UEFA Geliştirme Turnuvası maçında oynamıştır.

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Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? 2022 Survivor All Star yarışmacısı Aycan Yanaç hayatı

A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMINDA FORMA GİYDİ!

2016 UEFA 19 Yaş Altı Kadınlar Şampiyonası elemelerinin iki maçında yer alan Yanaç, 7 Nisan 2018'de Estonya ile dostluk maçında Türkiye kadın milli takımına ilk kez çağrılmıştır. Ülkemizde A Milli Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen sporcu, forvet mevkisinde oynamaktadır. Aycan Yanaç, Survivor 2020 sezonuyla adını geniş bir kitleye duyurdu. Survivor'da uzun süre kalmayı başararak önemli bir başarı elde eden Aycan, yarışmaya başlamadan önce "Almanya'da futbolda adımı konuşturdum. Türk milli takımında ter döktüm. Şimdi kendimi Survivor'da kanıtlamaya geliyorum." Sözleriyle iddiasını ortaya koymuştu.

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