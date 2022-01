Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor? 2022 Survivor All Star yarışmacısı Aycan Yanaç hayatı

Survivor 2022 All Star, Ünlüler ve Gönüllüler kadrosuyla bugün yayın hayatına başlıyor. MasterChef'in final yapmasıyla birlikte, TV8 ekranlarında yayın hayatına başlayan Survivor All Star'da bu sezon Aycan Yanaç, Batuhan Karacakaya, Merve Aydın, Sercan Yıldırım gibi isimler mücadele edecek. Kadroda adını duyuran Survivor Aycan Yanaç kimdir, kaç yaşında, nereli, hangi takımda oynuyor sorularıyla programın sevenleri tarafından araştırılıyor. İşte 2022 Survivor All Star yarışmacısı Aycan Yanaç hayatı, mesleği ve biyografisi…