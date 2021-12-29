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Haberler Yaşam Survivor Aycan’tan iddialı sözler geldi! Survivor Aycan Yanaç’tan All Star 2022 kadrosu için flaş açıklamalar…
Giriş Tarihi: 29.12.2021 10:59 Güncelleme Tarihi: 29.12.2021 11:01

Survivor Aycan’tan iddialı sözler geldi! Survivor Aycan Yanaç’tan All Star 2022 kadrosu için flaş açıklamalar…

Bir dönemin Survivor yarışmasında performans gösteren ve adından sıkça söz ettiren Aycan Yanaç, All Star 2022 kadrosunda yer alacak. Yeni sezon için iddialı olduğunu açıklayan ismin diğer yarışmacılar ile ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Survivor Aycan, "Orada herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışacak" ifadelerinin ardından gündeme oturan isim "Ne kadar tanıyorum desem de darbe yiyeceksin. Orası öyle bir yer." sözleri ile açıklamalarına devam etti. İşte Survivor Aycan Yanaç'ın flaş açıklamaları!

Survivor Aycan’tan iddialı sözler geldi! Survivor Aycan Yanaç’tan All Star 2022 kadrosu flaş açıklamalar…

Survivor Aycan Yanaç, yeni sezon All Star 2022 kadrosu yarışmacıları için flaş açıklamalarda bulundu. Bir dönemin Survivor yarışmacısı olan isim futbol kariyerini yarıda kesip yarışmaya katılmış, hem performansı ile hem de ada hayatı ile adından sıkça söz ettirmeyi başarmıştı. Şimdi ise Survivor yeni sezon hakkında açıklamalar yapan isim sosyal medyada sıkça konuşuluyor. Survivor Aycan, Mert Öcal ile iyi anlaşacağını söylerken Nisa ile de barıştığını sözlerine ekledi.

Survivor Aycan’tan iddialı sözler geldi! Survivor Aycan Yanaç’tan All Star 2022 kadrosu flaş açıklamalar…

"DARBE YİYECEKSİN"

Survivor Aycan konuşmasının devamında, takımda tanıdığı arkadaşları olmasına rağmen rahat olmadığını söyledi. Aycan açıklamasında, "Orada herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışacak. Ne kadar tanıyorum desem de darbe yiyeceksin. Orası öyle bir yer. O sene herkesle iyiydim ama elenip bakınca arkamdan sallıyor" dedi.

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Survivor Aycan’tan iddialı sözler geldi! Survivor Aycan Yanaç’tan All Star 2022 kadrosu flaş açıklamalar…

"MERT ÖCAL İLE İYİ ANLAŞIRIM"

Survivor Aycan yorumlarının devamında kendini çok hazırladığını, kimsenin psikolojisini bozamayacağını söyledi. Yanaç, takımında Mert Öcal ile iyi anlaşabileceğinin de açıkladı. Survivor Aycan Nisa ile barıştığını da sözlerine ekledi.

Survivor Aycan’tan iddialı sözler geldi! Survivor Aycan Yanaç’tan All Star 2022 kadrosu flaş açıklamalar…

FUTBOL KARİYERİNİ YARIDA BIRAKTI

Fenerbahçe sevgisiyle bilinen futbolcu Aycan Yanaç, o dönem yarıştığı esnada bir ödül sonrası "Tabii ki Fenerbahçeliyim, çünkü Fenerbahçe'den başka bir takım göremiyorum. Fenerbahçe Kadın Futbol Takımı açılsa, ilk futbolcusu banko ben olurum" demişti.

Survivor Aycan’tan iddialı sözler geldi! Survivor Aycan Yanaç’tan All Star 2022 kadrosu flaş açıklamalar…

Ancak Aycan Yanaç'ın Fenerbahçe hayali gerçekleşmedi. Kurulan kadroya farklı isimler transfer edildi. Fenerbahçe hayalini gerçekleştiremeyen Aycan Yanaç Survivor All-Star 2022 kadrosuna dahil oldu.

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