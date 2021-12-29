Survivor Aycan’tan iddialı sözler geldi! Survivor Aycan Yanaç’tan All Star 2022 kadrosu için flaş açıklamalar…

Bir dönemin Survivor yarışmasında performans gösteren ve adından sıkça söz ettiren Aycan Yanaç, All Star 2022 kadrosunda yer alacak. Yeni sezon için iddialı olduğunu açıklayan ismin diğer yarışmacılar ile ilgili yaptığı açıklamalar sosyal medyada gündem oldu. Survivor Aycan, "Orada herkes birbirinin kuyusunu kazmaya çalışacak" ifadelerinin ardından gündeme oturan isim "Ne kadar tanıyorum desem de darbe yiyeceksin. Orası öyle bir yer." sözleri ile açıklamalarına devam etti. İşte Survivor Aycan Yanaç'ın flaş açıklamaları!