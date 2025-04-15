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SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ 15 NİSAN | Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı, ödül ne?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 22:06
Güncelleme Tarihi: 15.04.2025
22:06
SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ 15 NİSAN | Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı, ödül ne?
Survivor All Star 2025 sezonunda Mavi Takım ile Kırmızı Takım arasında yaşanan kıyasıya mücadelelerin ardından gözler birleşme partisine çevrildi. 15 Nisan Salı akşamı ekranlara gelen birleşme partisinde yarışmacılar hem eğlenceli anlar yaşadı hem de geleneksel şarkı yarışmasında yeteneklerini sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan gecede, şarkı yarışmasının birincisi hem jüri üyelerinin değerlendirmesi hem de halk oylamasıyla belirlenecek. Peki, Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı?