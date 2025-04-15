SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ 15 NİSAN | Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı, ödül ne?

Survivor All Star 2025 sezonunda kıyasıya mücadele eden Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları, geleneksel birleşme partisiyle kısa bir mola verdi. 15 Nisan'da gerçekleşen birleşme partisinde, yarışmacılar şıklıkları ve sahne performanslarıyla dikkat çekti. Peki, Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı, ödül ne?