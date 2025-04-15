Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ 15 NİSAN | Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı, ödül ne?
Giriş Tarihi: 15.04.2025 22:06 Güncelleme Tarihi: 15.04.2025 22:06

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ 15 NİSAN | Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı, ödül ne?

Survivor All Star 2025 sezonunda Mavi Takım ile Kırmızı Takım arasında yaşanan kıyasıya mücadelelerin ardından gözler birleşme partisine çevrildi. 15 Nisan Salı akşamı ekranlara gelen birleşme partisinde yarışmacılar hem eğlenceli anlar yaşadı hem de geleneksel şarkı yarışmasında yeteneklerini sergiledi. Renkli görüntülere sahne olan gecede, şarkı yarışmasının birincisi hem jüri üyelerinin değerlendirmesi hem de halk oylamasıyla belirlenecek. Peki, Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı?

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ 15 NİSAN | Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı, ödül ne?

Survivor All Star 2025 sezonunda kıyasıya mücadele eden Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları, geleneksel birleşme partisiyle kısa bir mola verdi. 15 Nisan'da gerçekleşen birleşme partisinde, yarışmacılar şıklıkları ve sahne performanslarıyla dikkat çekti. Peki, Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı, ödül ne?

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ 15 NİSAN | Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı, ödül ne?

15 NİSAN SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ ŞARKI YARIŞMASINI KİM KAZANDI?

Kırmızı ve Mavi takım yarışmacıları, yoğun geçen mücadelelerin ardından birleşme partisinde buluştu.

Geleneksel hale gelen şarkı yarışmasında yarışmacılar sahnede performans sergilerken, jüri ve Acun Ilıcalı'nın İnstagram hesabında yapılan oylama ile en başarılı isim belirlenecek.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ 15 NİSAN | Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı, ödül ne?

ÖDÜL NE?

Survivor All Star 2025 birleşme partisinin ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı. Yarışmayı kazanan takım istediği bir zamanda otelde konaklama yapacak.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ 15 NİSAN | Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı, ödül ne?

Survivor All Star 2025 birleşme partisinin ödülünü Acun Ilıcalı açıkladı. Yarışmanın kazananı takımı istediği bir zamanda otelde konaklama yapacak.

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ 15 NİSAN | Survivor birleşme partisinde şarkı yarışmasını kim kazandı, ödül ne?

ŞARKI YARIŞMASININ KAZANANI KİM OLDU, HANGİ TAKIM?

Survivor birleşme partisi şarkı yarışmasını kazanan isim belli olduğunda haberimize ekelnecektir.