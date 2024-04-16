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Survivor birleşme partisi ne zaman 2024? Acun Ilıcalı tarihi duyurdu! İşte çok beklenen birleşme partisi tarihi
Giriş Tarihi: 16.04.2024 16:50
Güncelleme Tarihi: 16.04.2024
16:50
Survivor birleşme partisi ne zaman 2024? Acun Ilıcalı tarihi duyurdu! İşte çok beklenen birleşme partisi tarihi
Survivor All Star birleşme partisi için geri sayım başladı. Bu sene yeni formatıyla büyük ilgi gören ve birçok izleyici tarafından takip edilen Survivor All Star 2024'ün finaline kısa bir süre kala birleşme partisi için beklenen açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Bayram öncesi ada konseyinde açıklamalarda bulunan Survivor All Star birleşme partisinin tarihini duyurdu. Peki Survivor birleşme partisi ne zaman? İşte merakla beklenen birleşme partisi tarihi