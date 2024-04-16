Survivor birleşme partisi ne zaman 2024? Acun Ilıcalı tarihi duyurdu! İşte çok beklenen birleşme partisi tarihi

SURVİVOR ALL STAR BİRLEŞME PARTİSİ HANGİ TARİHTE?

Bayram haftasından önce Acun Ilıcalı yarışmacılara birleşme partisi müjdesini verdi. lıcalı, 21 Nisan'da birleşme olacağını söyleyerek, şunları ifade etti; "Bayramda iletişim ödülü koymadık, bunun sebebi de bayramın hepimiz için çok özel olduğu ve bu yüzden de bütün yarışmacılarımıza mesaj hakkı veriyoruz. 3'er dakika mesajlaşacaksınız, en ayından aile tarafıyla gerçekleştireceksiniz." demişti.