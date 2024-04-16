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Haberler Yaşam Survivor birleşme partisi ne zaman 2024? Acun Ilıcalı tarihi duyurdu! İşte çok beklenen birleşme partisi tarihi
Giriş Tarihi: 16.04.2024 16:50 Güncelleme Tarihi: 16.04.2024 16:50

Survivor birleşme partisi ne zaman 2024? Acun Ilıcalı tarihi duyurdu! İşte çok beklenen birleşme partisi tarihi

Survivor All Star birleşme partisi için geri sayım başladı. Bu sene yeni formatıyla büyük ilgi gören ve birçok izleyici tarafından takip edilen Survivor All Star 2024'ün finaline kısa bir süre kala birleşme partisi için beklenen açıklama Acun Ilıcalı'dan geldi. Bayram öncesi ada konseyinde açıklamalarda bulunan Survivor All Star birleşme partisinin tarihini duyurdu. Peki Survivor birleşme partisi ne zaman? İşte merakla beklenen birleşme partisi tarihi

Survivor birleşme partisi ne zaman 2024? Acun Ilıcalı tarihi duyurdu! İşte çok beklenen birleşme partisi tarihi

Survivor All Star 2024 daha önceki sezonlardan farklı olarak bu sene SMS'siz bir yarışla devam ediyor. Yalnızca yarışmacıların performansı ve ada yaşantısına bağlı olan yarışmada Dominik'te kalmayı başaran yarışmacılar Survivor birleşme partisine katılacak. Acun Ilıcalı tarihi duyurdu: İşte Survivor All Star birleşme partisi tarihi

Survivor birleşme partisi ne zaman 2024? Acun Ilıcalı tarihi duyurdu! İşte çok beklenen birleşme partisi tarihi

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

Survivor All Star'da nefes kesen bir sezon yaşanıyor. Yarışmacıların kıyasıya mücadele ettiği bu sezonda birleşme partisi tarihi belli oldu. İşte o tarih:

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Survivor birleşme partisi ne zaman 2024? Acun Ilıcalı tarihi duyurdu! İşte çok beklenen birleşme partisi tarihi

SURVİVOR ALL STAR BİRLEŞME PARTİSİ HANGİ TARİHTE?

Bayram haftasından önce Acun Ilıcalı yarışmacılara birleşme partisi müjdesini verdi. lıcalı, 21 Nisan'da birleşme olacağını söyleyerek, şunları ifade etti; "Bayramda iletişim ödülü koymadık, bunun sebebi de bayramın hepimiz için çok özel olduğu ve bu yüzden de bütün yarışmacılarımıza mesaj hakkı veriyoruz. 3'er dakika mesajlaşacaksınız, en ayından aile tarafıyla gerçekleştireceksiniz." demişti.

Survivor birleşme partisi ne zaman 2024? Acun Ilıcalı tarihi duyurdu! İşte çok beklenen birleşme partisi tarihi

TAKIMLAR BİRLEŞECEK Mİ?

Kırmızı ve mavi takımda yarışmacı sayılarının azalmasıyla, finale doğru takımlar birleşiyor ve bireysel oyunlar başlıyor.

Ancak Acun Ilıcalı, bu sene Survivor All Star'da takımların birleşeceği tarihi henüz açıklamadı. Birleşme partisinden sonra takımların karışması bekleniyor.

Survivor birleşme partisi ne zaman 2024? Acun Ilıcalı tarihi duyurdu! İşte çok beklenen birleşme partisi tarihi
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