Survivor Çağla kimdir? Survivor ünlüler takımı yarışmacısı Çağla Taşdelen kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

Yarışmacı Çağla Taşdelen'le ilgili olarak sosyal medya fenomeni ve antrenör olduğu, yaşantısının büyük kısmını sporla içi içe geçirdiği ve bunlara ek olarak yüzme, at binme, dağcılık ve yelkencilik gibi uğraşlarının da bulunduğu bilinenler arasında yer alıyor.