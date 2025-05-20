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SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 20 Mayıs Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...
Giriş Tarihi: 20.05.2025 20:55
Güncelleme Tarihi: 20.05.2025
20:55
SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 20 Mayıs Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...
Survivor All Star'da bir eleme gecesinin daha geride kalmasının ardından, yeni bir dokunulmazlık oyunu için takımlar kıyasıya yarışa başladı. İsmail Balaban'ın gidişi takımlar arasındaki dengeyi değiştirecek mi merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...