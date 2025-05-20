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Haberler Yaşam SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 20 Mayıs Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...
Giriş Tarihi: 20.05.2025 20:55 Güncelleme Tarihi: 20.05.2025 20:55

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 20 Mayıs Survivor All Star'da eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

Survivor All Star'da bir eleme gecesinin daha geride kalmasının ardından, yeni bir dokunulmazlık oyunu için takımlar kıyasıya yarışa başladı. İsmail Balaban'ın gidişi takımlar arasındaki dengeyi değiştirecek mi merak ediliyor. Peki, Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, haftanın ilk eleme adayı kim oldu? İşte, detaylar...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 20 Mayıs Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı All Star ve Gönüllüler arasında başladı. Bir ismin adaya veda ettiği eleme gecesinin ardından takımlar dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele ediyor. Peki, dokunulmazlığı kazanan takım kim oldu, eleme adayı belli oldu mu? İşte, 20 Mayıs Survivor All Star'da eleme adayı olan isim...

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 20 Mayıs Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

20 MAYIS SURVIVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Haftanın ilk dokunulmazlığını kazanan takım henüz belli olmadı.

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SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 20 Mayıs Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

20 MAYIS SURVİVOR ALL STAR'DA ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın eleme adayı henüz belli olmadı, dokunulmazlık oyunu sonrasında yapılacak olan konseyde eleme adayı netleşecek.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 20 Mayıs Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor'da İsmail Meryem eleme düellosu finalinde karşı karşıya geldi. Kıran kıran anlara sahne olan eleme düellosunu Meryem kazandı. Bu sonuca göre İsmail Survivor'da adaya veda ederek elendi.

SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 20 Mayıs Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...