SURVİVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI? 20 Mayıs Survivor All Star’da eleme adayı kim oldu? İşte, o isim...

Survivor All Star'da dokunulmazlık oyunu heyecanı All Star ve Gönüllüler arasında başladı. Bir ismin adaya veda ettiği eleme gecesinin ardından takımlar dokunulmazlık oyununda kıyasıya mücadele ediyor. Peki, dokunulmazlığı kazanan takım kim oldu, eleme adayı belli oldu mu? İşte, 20 Mayıs Survivor All Star'da eleme adayı olan isim...