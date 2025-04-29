Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 29 Nisan Survivor’da heyecan devam ediyor!

Survivor 2025'in heyecan dolu Kadınlar Haftası'nda üçüncü dokunulmazlık oyunu izleyiciyi ekran başına kilitledi. Batuhan ile Poyraz arasında yaşanan gerginlik tansiyonu iyice yükseltirken, haftanın üçüncü eleme adayının kim olacağı merak konusu oldu. Peki, bu kritik oyunda dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 29 Nisan 2025 akşamı yayınlanan bölümde eleme potasına kim gitti? Survivor'un yeni bölümünde yaşanan önemli gelişmeler ve detaylar haberin devamında...