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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 29 Nisan Survivor'da heyecan devam ediyor!
Giriş Tarihi: 29.04.2025 21:36
Güncelleme Tarihi: 29.04.2025
21:36
Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 29 Nisan Survivor'da heyecan devam ediyor!
Survivor'da heyecan dolu yeni haftada mücadele tüm hızıyla sürüyor. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takım bir ismi daha eleme potasına gönderecek. İzleyiciler, bu kritik oyunun kazananını ve üçüncü eleme adayının kim olacağını merakla bekliyor. Peki, 29 Nisan Salı günü oynanan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da bu akşam yaşanan gelişmeler…