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Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 29 Nisan Survivor'da heyecan devam ediyor!
Giriş Tarihi: 29.04.2025 21:36 Güncelleme Tarihi: 29.04.2025 21:36

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 29 Nisan Survivor'da heyecan devam ediyor!

Survivor'da heyecan dolu yeni haftada mücadele tüm hızıyla sürüyor. Haftanın üçüncü dokunulmazlık oyununun ardından kaybeden takım bir ismi daha eleme potasına gönderecek. İzleyiciler, bu kritik oyunun kazananını ve üçüncü eleme adayının kim olacağını merakla bekliyor. Peki, 29 Nisan Salı günü oynanan dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? İşte Survivor'da bu akşam yaşanan gelişmeler…

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 29 Nisan Survivor’da heyecan devam ediyor!

Survivor 2025'in heyecan dolu Kadınlar Haftası'nda üçüncü dokunulmazlık oyunu izleyiciyi ekran başına kilitledi. Batuhan ile Poyraz arasında yaşanan gerginlik tansiyonu iyice yükseltirken, haftanın üçüncü eleme adayının kim olacağı merak konusu oldu. Peki, bu kritik oyunda dokunulmazlığı hangi takım kazandı? 29 Nisan 2025 akşamı yayınlanan bölümde eleme potasına kim gitti? Survivor'un yeni bölümünde yaşanan önemli gelişmeler ve detaylar haberin devamında...

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 29 Nisan Survivor’da heyecan devam ediyor!

29 NİSAN SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 29 Nisan Survivor’da heyecan devam ediyor!

3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı belli olduğunda haberlerde yer verielcektir.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 29 Nisan Survivor’da heyecan devam ediyor!

ELEME POTASI

1. Yusuf

2. Volkan

3.

Survivor dokunulmazlığı kim kazandı, eleme adayı kim oldu? 29 Nisan Survivor’da heyecan devam ediyor!