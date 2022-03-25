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Giriş Tarihi: 25.03.2022 16:14 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 16:14

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 25 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor 2022 All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Birleşme Partisine kısa bir süre kala, yarışmacılar son dokunulmazlık oyunlarını kazanmak için parkurda varını yoğunu ortaya koyuyor. Bu akşam oynanacak oyunda ise su parkuru olduğu fragmanda gözlendi. Yarışmayı kaçıran izleyiciler, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere bu akşam oynanacak oyunun ardından bir isim haftanın ilk eleme adayı olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 25 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 25 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Ekranların uzun soluklu yarışma programı Survivor 2022'de heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Survivor 2022'de geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen elemede yarışma veda eden isim Bora Edin oldu. Yeni haftanın ilk dokunulmazlık oyunu ise bu akşam oynanacak. Bilindiği üzere bu akşam oynanacak oyunun ardından bir isim haftanın ilk eleme adayı olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 25 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 25 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor'da bu akşam dokunulmazlık oyunu oynanacak. Dokunulmazlık oyununu kazanan takım belli olduğunda haberimizde olacak.

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Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 25 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR'DA BU AKŞAM BİR İSİM DİSKALİFİYE OLACAK!

Öte yandan yeni bölüm fragmanında Survivor'da bu akşam bir ismin diskalifiye olduğu Acun Ilıcalı tarafından açıklandı. Diskalifiye haberinin duyulması ile birlikte sağlık problemleri yaşayan Elif ile ayağından sakatlanan Barış akıllara geldi.

Diskalifiye olan isim belli olduktan sonra haberimizde olacak.

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