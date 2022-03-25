Haberler Yaşam Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 25 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?

Giriş Tarihi: 25.03.2022 16:14 Güncelleme Tarihi: 25.03.2022 16:14

Survivor 2022 All Star'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Birleşme Partisine kısa bir süre kala, yarışmacılar son dokunulmazlık oyunlarını kazanmak için parkurda varını yoğunu ortaya koyuyor. Bu akşam oynanacak oyunda ise su parkuru olduğu fragmanda gözlendi. Yarışmayı kaçıran izleyiciler, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı sorularına yanıt arıyor. Bilindiği üzere bu akşam oynanacak oyunun ardından bir isim haftanın ilk eleme adayı olacak. Peki, Survivor dokunulmazlık oyununu kim, hangi takım kazandı? 25 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı, eleme adayı kim oldu?