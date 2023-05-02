Survivor 2023 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden yarışmacılar kritik dokunulmazlık oyunu için bir kez daha parkura çıktı. Kıran kırana geçen mücadele sonunda hedeflenen sayıya ilk erişen takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Detayları öğrenmek isteyenler ise Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile Survivor eleme adayı olan isim ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları.