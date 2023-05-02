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Haberler Yaşam Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?
Giriş Tarihi: 02.05.2023 23:27 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023 23:59

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Survivor 2023 son bölümde mavi ve kırmızı takımlarda mücadele eden yarışmacılar kritik dokunulmazlık oyunu için bir kez daha parkura çıktı. Kıran kırana geçen mücadele sonunda hedeflenen sayıya ilk erişen takım dokunulmazlığın sahibi olurken kaybeden takımdan eleme adayı çıkarıldı. Detayları öğrenmek isteyenler ise Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? şeklinde araştırmalarına devam ediyor. TV8 ile Survivor eleme adayı olan isim ve dokunulmazlığı kazanan takım detayları.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlarına dokunulmazlık sembolünü kazandırmak için kozlarını paylaşan takımlardan en başarılı performansı göstereni dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takım eleme potasına aday gönderdi. Detayları merak edenler ise Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları şöyle;

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

TV8 ekranlarında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında kritik bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Kazanan takım sembolün sahibi olurken kaybeden takım eleme adayı çıkardı.

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Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

2 etaplı kritik mücadelede zor parkur üzerinde kozlarını paylaşan 2 takımın yarışmacıları kazanan olmak ve eleme potasına gitmemek için ter döktü.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

Her iki etapta da takımlar birer kez kazanınca yarışma en iyiler mücadelesine taşındı.

Survivor eleme adayı kim oldu? TV8 ile 2 Mayıs Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı?

SURVIVOR DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

TV8 ekranlarında yayınlanan dokunulmazlık oyunu mücadelesinde kazanan en iyiler oyunu sonrasında belli oldu. En başarılı atışları yapan MAVİ TAKIM kazanan taraf oldu.

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