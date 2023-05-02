TV8 ekranlarında Acun Ilıcalı yapımcılığında yayınlanan Survivor 2023 son bölümde mavi ve kırmızı takımlar arasında yeni bir dokunulmazlık oyunu oynandı. Takımlarına dokunulmazlık sembolünü kazandırmak için kozlarını paylaşan takımlardan en başarılı performansı göstereni dokunulmazlığı kazanırken kaybeden takım eleme potasına aday gönderdi. Detayları merak edenler ise Survivor eleme adayı kim oldu, dokunulmazlık oyununu kim kazandı? soruları üzerinden araştırmalarına devam ediyor.

SURVIVOR ELEME ADAYI KİM OLDU, DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANDI?

TV8 ile Survivor dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayı seçilen isim detayları şöyle;