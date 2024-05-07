SURVİVOR ELEME ADAYLARI 7 MAYIS 2024 | Survivor son eleme adayı belli oluyor! Son düzlükte kim elenecek?

Survivor All Star eleme adayları şekilleniyor. Üç isimin çıktığı potada diğer eleme adayları da belirleniyor. Eleme öncesinde yapılan dokunulmazlık oyunlarında kaybeden takımdan bir isim konseyde potaya girecek ve düelloda mücadele edecek. Peki, Survivor son eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın eleme adayları!