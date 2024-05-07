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Haberler Yaşam SURVİVOR ELEME ADAYLARI 7 MAYIS 2024 | Survivor son eleme adayı belli oluyor! Son düzlükte kim elenecek?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:53 Güncelleme Tarihi: 07.05.2024 11:53

SURVİVOR ELEME ADAYLARI 7 MAYIS 2024 | Survivor son eleme adayı belli oluyor! Son düzlükte kim elenecek?

Survivor 7 Mayıs 2024 Salı yayınında haftanın son eleme adayını belirleyecek. Kırmızı ve mavi takım arasında gerçekleşecek olan dokunulmazlık oyunu sonucunda bir isim hem adaya hem hayallerine veda eden isim olacak. Mavi takıma transfer olan Yunus Emre ve Merve takıma destek olurken sonuç ne olacak merakla bekleniyor. Peki, Survivor son eleme adayı kim oldu? İşte, 7 Mayıs dokunulmazlık oyunu sonucu bekleniyor!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI 7 MAYIS 2024 | Survivor son eleme adayı belli oluyor! Son düzlükte kim elenecek?

Survivor All Star eleme adayları şekilleniyor. Üç isimin çıktığı potada diğer eleme adayları da belirleniyor. Eleme öncesinde yapılan dokunulmazlık oyunlarında kaybeden takımdan bir isim konseyde potaya girecek ve düelloda mücadele edecek. Peki, Survivor son eleme adayı kim oldu? İşte, haftanın eleme adayları!

SURVİVOR ELEME ADAYLARI 7 MAYIS 2024 | Survivor son eleme adayı belli oluyor! Son düzlükte kim elenecek?

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIK OYUNUNU KİM KAZANACAK?

Survivor 7 Mayıs 2024 TV8 yayın akışı ile haftanın son dokunulmazlık oyunu gerçekleşiyor.

Kırmızı ve mavi takım arasında gerçekleşecek olan kıyasıya mücadelenin galibi bu akşam belli olacak.

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SURVİVOR ELEME ADAYLARI 7 MAYIS 2024 | Survivor son eleme adayı belli oluyor! Son düzlükte kim elenecek?

SURVİVOR SON ELEME ADAYI BELLİ OLUYOR!

Survivor da haftanın son eleme adayı bu akşam gerçekleşecek olan dokunulmazlık oyunu sonrasında belli oluyor.

Gerçekleşecek oyun sonrasında potaya son isim eklenecek ve düello oyunu gerçekleşecek.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI 7 MAYIS 2024 | Survivor son eleme adayı belli oluyor! Son düzlükte kim elenecek?

SURVİVOR'DA 3. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor'da haftanın üçüncü eleme adayı Kırmızı takımdan Sercan oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI 7 MAYIS 2024 | Survivor son eleme adayı belli oluyor! Son düzlükte kim elenecek?

SURVİVOR'DA 2. ELEME ADAYI KİM OLDU?

Haftanın ikinci eleme adayı belli oldu. Dokunulmazlık oyununu ikinci kez kaybeden Mavi takım eleme potasında iki isim yazdılar.

4 oy Batuhan'a çıkarken 1 oy da Furkan'a geldi. Böylelikle Survivor'da haftanın ikinci eleme adayı Batuhan oldu.

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