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SURVİVOR ELEME ADAYLARI 7 MAYIS 2024 | Survivor son eleme adayı belli oluyor! Son düzlükte kim elenecek?
Giriş Tarihi: 07.05.2024 11:53
Güncelleme Tarihi: 07.05.2024
11:53
Survivor 7 Mayıs 2024 Salı yayınında haftanın son eleme adayını belirleyecek. Kırmızı ve mavi takım arasında gerçekleşecek olan dokunulmazlık oyunu sonucunda bir isim hem adaya hem hayallerine veda eden isim olacak. Mavi takıma transfer olan Yunus Emre ve Merve takıma destek olurken sonuç ne olacak merakla bekleniyor. Peki, Survivor son eleme adayı kim oldu? İşte, 7 Mayıs dokunulmazlık oyunu sonucu bekleniyor!