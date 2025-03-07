Survivor haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? İşte erkek eleme adayları

Survivor 2025'te rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor! All Star ve Gönüllüler takımları haftanın son dokunulmazlık oyununda adada kalmak için kıyasıya mücadele etti. Parkurdaki engelleri aşmak ve dokunulmazlığı kazanmak için tüm güçlerini ortaya koyan yarışmacılar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Ancak mücadeleyi kaybeden takım için işler zorlaştı. Takım içinde yapılan oylama sonucunda, bir erkek yarışmacı eleme adayı olarak belirlenecek. Peki, 7 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?