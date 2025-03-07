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Giriş Tarihi: 07.03.2025 23:01 Güncelleme Tarihi: 07.03.2025 23:01

Survivor haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? İşte erkek eleme adayları

Survivor 2025'te rekabet tüm hızıyla devam ediyor! Haftanın son dokunulmazlık mücadelesi, All Star ve Gönüllüler takımları arasında nefes kesen anlara sahne oldu. Yarışmacılar, adada kalabilmek için tüm güçlerini ortaya koyarken, mağlup olan takımın erkek yarışmacılarından biri hayallerine veda edecek. Peki, 7 Mart 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor haftanın son eleme adayı kim oldu? İşte, eleme adayları ve tüm detaylar.

Survivor haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? İşte erkek eleme adayları

Survivor 2025'te rekabet her geçen gün daha da sertleşiyor! All Star ve Gönüllüler takımları haftanın son dokunulmazlık oyununda adada kalmak için kıyasıya mücadele etti. Parkurdaki engelleri aşmak ve dokunulmazlığı kazanmak için tüm güçlerini ortaya koyan yarışmacılar, izleyicilere heyecan dolu anlar yaşattı. Ancak mücadeleyi kaybeden takım için işler zorlaştı. Takım içinde yapılan oylama sonucunda, bir erkek yarışmacı eleme adayı olarak belirlenecek. Peki, 7 Mart Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? İşte erkek eleme adayları

SURVİVOR'DA DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor dokunulmazlık oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

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Survivor haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? İşte erkek eleme adayları

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Survivor All Star'da haftanın son eleme adayı henüz belli olmadı.

Survivor haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? İşte erkek eleme adayları

SURVİVOR ELEME POTASINDA KİMLER VAR?

Sedat Kapurtu (All Star)

Poyraz (Mavi Takım)

Efecan (All Star)

Survivor haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? İşte erkek eleme adayları

SURVİVOR KİM ELENDİ?
Eleme düellosunu kaybeden Senem adaya veda ederek, elenen son yarışmacı oldu.