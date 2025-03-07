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Survivor haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? İşte erkek eleme adayları
Giriş Tarihi: 07.03.2025 23:01
Güncelleme Tarihi: 07.03.2025
23:01
Survivor haftanın son dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 7 Mart Survivor eleme adayı kim oldu? İşte erkek eleme adayları
Survivor 2025'te rekabet tüm hızıyla devam ediyor! Haftanın son dokunulmazlık mücadelesi, All Star ve Gönüllüler takımları arasında nefes kesen anlara sahne oldu. Yarışmacılar, adada kalabilmek için tüm güçlerini ortaya koyarken, mağlup olan takımın erkek yarışmacılarından biri hayallerine veda edecek. Peki, 7 Mart 2025 Survivor dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Survivor haftanın son eleme adayı kim oldu? İşte, eleme adayları ve tüm detaylar.