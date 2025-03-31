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Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 31 Mart Survivor'da iletişim ödülü heyecanı!
Giriş Tarihi: 31.03.2025 21:44
Güncelleme Tarihi: 31.03.2025
21:50
Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 31 Mart Survivor'da iletişim ödülü heyecanı!
All Star-Gönüllüler sezonunda haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Ardından Survivor'da iletişim ödülü zamanı. Tuğba'nın elenmesi ardından yeni haftada erkek adaylardan birinin yolculuğu sona erecek. Yarışmanın takipçileri ekran başında yerini aldı. Peki; TV8 ile 31 Mart 2025 Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?