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Haberler Yaşam Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 31 Mart Survivor'da iletişim ödülü heyecanı!
Giriş Tarihi: 31.03.2025 21:44 Güncelleme Tarihi: 31.03.2025 21:50

Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 31 Mart Survivor'da iletişim ödülü heyecanı!

All Star-Gönüllüler sezonunda haftanın ilk dokunulmazlık oyunu oynandı. Ardından Survivor'da iletişim ödülü zamanı. Tuğba'nın elenmesi ardından yeni haftada erkek adaylardan birinin yolculuğu sona erecek. Yarışmanın takipçileri ekran başında yerini aldı. Peki; TV8 ile 31 Mart 2025 Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım aldı?

Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 31 Mart Survivor’da iletişim ödülü heyecanı!

Survivor iletişim ödülü gündemdeki yerini aldı. Yarışmacıların zorlu yarışı sürerken aileleri ile iletişim kurmak isteyenler parkura odaklandı. İzleyenler favorilerini belirledi. Şampiyonluk adayları yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Peki; Survivor iletişim oyununu kim kazandı?

Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 31 Mart Survivor’da iletişim ödülü heyecanı!

SURVİVOR'DA ELEME GERÇEKLEŞTİ

Pınar Saka-Tuğba Yeni

Yağmur Banda-Asena Demirbağ düellosunda kazananlar ortaya çıktı.

Final düellosunun ismi ise Tuğba ve Asena olmuştu. Elenen isim Tuğba oldu ve hayallerine veda etti.

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Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 31 Mart Survivor’da iletişim ödülü heyecanı!

SURVİVOR İLETİŞİM ÖDÜLÜNÜ KİM KAZANDI?

Survivor'da iletişim oyununu kazanan takım henüz belli olmadı.

Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 31 Mart Survivor’da iletişim ödülü heyecanı!

SURVİVOR ELEME ADAYI KİM OLDU?

Erkekler arasında seçilecek ilk eleme adayı potaya girdi.

All Star takımı konseyinde eleme adayı gösterilen isim Sedat oldu.

Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 31 Mart Survivor’da iletişim ödülü heyecanı!