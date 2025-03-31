Survivor iletişim oyununu kim kazandı, hangi takım aldı? TV8 ile 31 Mart Survivor’da iletişim ödülü heyecanı!

SURVİVOR'DA ELEME GERÇEKLEŞTİ

Pınar Saka-Tuğba Yeni

Yağmur Banda-Asena Demirbağ düellosunda kazananlar ortaya çıktı.

Final düellosunun ismi ise Tuğba ve Asena olmuştu. Elenen isim Tuğba oldu ve hayallerine veda etti.