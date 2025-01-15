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Haberler Yaşam Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı, adaya hangi isim veda etti?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 21:46 Güncelleme Tarihi: 15.01.2025 21:46

Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı, adaya hangi isim veda etti?

Survivor All Star'da heyecan dorukta! Gönüllüler ve All Star takımları, ödül oyunu için kıyasıya mücadele ediyor. Yeni bölümde, ödül oyununun ardından eleme düellosunda Merve ve Göksu, adada kalabilmek için karşı karşıya gelecek. Günün sonunda, bir yarışmacı Survivor'a veda ederek hayallerine noktayı koyacak. Peki, 15 Ocak Survivor'da kim elendi, ödül oyununu kim kazandı?

Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor Türkiye’de ödül oyununu kim kazandı, adaya hangi isim veda etti?

Survivor'da heyecan dorukta! Bu hafta, Gönüllüler ve All Star takımları ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Takımlar, parkurda zorlu bir mücadele verecek ve ödülü kazanmak için ter dökecek. Ayrıca, eleme düellosunda ise Merve ve Göksu arasındaki kıyasıya rekabet izleyenleri ekran başına kilitleyecek. İşte, 15 Ocak Survivor'da yaşananlar haberin devamında...

Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor Türkiye’de ödül oyununu kim kazandı, adaya hangi isim veda etti?

SURVIVOR ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

Survivor'da ödül oyunu için kıyasıya mğcadele devam ediyor. Ödül oyununu kazanan takım belli olduğunda haberlerde yer verilecektir.

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Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor Türkiye’de ödül oyununu kim kazandı, adaya hangi isim veda etti?

SURVİVOR BU HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor'da Merve ve Göksu adada kalma mücadelesi verecek. Adaya ve yarışmaya veda eden isim belli olduğuna haberlerde yer verilecektir.

Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor Türkiye’de ödül oyununu kim kazandı, adaya hangi isim veda etti?

SURVİVOR'DA GEÇEN HAFTA KİM ELENDİ?

Survivor All Star yarışmasında eleme adayı olarak Barış ve Adilhan gösterilmişti. Adaya veda eden ve elenen isim geçen hafta All Star takımından Barış Murat Yağcı oldu.

Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor Türkiye’de ödül oyununu kim kazandı, adaya hangi isim veda etti?
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