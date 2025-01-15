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Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı, adaya hangi isim veda etti?
Giriş Tarihi: 15.01.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 15.01.2025
21:46
Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor Türkiye'de ödül oyununu kim kazandı, adaya hangi isim veda etti?
Survivor All Star'da heyecan dorukta! Gönüllüler ve All Star takımları, ödül oyunu için kıyasıya mücadele ediyor. Yeni bölümde, ödül oyununun ardından eleme düellosunda Merve ve Göksu, adada kalabilmek için karşı karşıya gelecek. Günün sonunda, bir yarışmacı Survivor'a veda ederek hayallerine noktayı koyacak. Peki, 15 Ocak Survivor'da kim elendi, ödül oyununu kim kazandı?