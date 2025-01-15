Survivor kim elendi? 15 Ocak Survivor Türkiye’de ödül oyununu kim kazandı, adaya hangi isim veda etti?

Survivor'da heyecan dorukta! Bu hafta, Gönüllüler ve All Star takımları ödül oyununda karşı karşıya gelecek. Takımlar, parkurda zorlu bir mücadele verecek ve ödülü kazanmak için ter dökecek. Ayrıca, eleme düellosunda ise Merve ve Göksu arasındaki kıyasıya rekabet izleyenleri ekran başına kilitleyecek. İşte, 15 Ocak Survivor'da yaşananlar haberin devamında...