SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 28 Mayıs 2024 Survivor düellolarda elenen isim kim oldu, Özgür elendi mi?

Survivor All Star eleme adayları düelloda karşı karşıya geldi. 4 isimin yarıştığı potada, bir kişi adaya ve hayallerine veda eden isim oldu. Eşleşmeler, eleme adaylarının performansına göre belirlendi. Peki, 28 Mayıs 2024 Survivor düellolarda elenen isim kim oldu, Özgür mü elendi? İşte beklenmedik veda.....