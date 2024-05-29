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Giriş Tarihi: 29.05.2024 08:04 Güncelleme Tarihi: 29.05.2024 08:04

SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 28 Mayıs 2024 Survivor düellolarda elenen isim kim oldu, Özgür elendi mi?

Survivor All Star 28 Mayıs Salıyayınında, eleme adayları düelloya çıktı. Kıran kırana geçen eleme düellosu öncesinde iletişim oyunu gerçekleşti. İletişim oyunu ile moral bulan takımların yarışmacıları daha sonrasında ise eleme düellosunda mücadele etti. Peki, Survivor'da kim elendi, düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu? İşte, şaşırtan düello sonucu belli oldu!

SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 28 Mayıs 2024 Survivor düellolarda elenen isim kim oldu, Özgür elendi mi?

Survivor All Star eleme adayları düelloda karşı karşıya geldi. 4 isimin yarıştığı potada, bir kişi adaya ve hayallerine veda eden isim oldu. Eşleşmeler, eleme adaylarının performansına göre belirlendi. Peki, 28 Mayıs 2024 Survivor düellolarda elenen isim kim oldu, Özgür mü elendi? İşte beklenmedik veda.....

SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 28 Mayıs 2024 Survivor düellolarda elenen isim kim oldu, Özgür elendi mi?

ELEME ADAYLARI DÜELLODA YARIŞTI!

Survivor All Star'da eleme potasına bu hafta Özgür, Seda, Ogeday ve Batuhan girdi.

Performans eşleşmesine göre ilk önce Ogeday ve Özgür mücadele verdi. Bu etabın sonunda Ogeday 5-3'lük skorla kazanarak eleme potasından çıktı.

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SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 28 Mayıs 2024 Survivor düellolarda elenen isim kim oldu, Özgür elendi mi?

İkinci karşılaşmada ise bu kez Seda ve Batuhan parkura çıktı. 5 olanın kazandığı turda Batuhan 5-1'lik skorla Seda'yı yendi. Böylece eleme potasından çıkan ikinci isim Batuhan oldu.

SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 28 Mayıs 2024 Survivor düellolarda elenen isim kim oldu, Özgür elendi mi?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Üçüncü etapta bu kez Özgür ve Seda mücadele etti. Nefes kesen oyunun finalinde atışlarda Seda 5-2'lik skorla Özgür'ü yendi.

SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 28 Mayıs 2024 Survivor düellolarda elenen isim kim oldu, Özgür elendi mi?

28 Mayıs 2024 Survivor düellolarda elenen isim kim oldu, Özgür mü elendi?

Böylece Survivor All Star'dan elenen isim Özgür Tetik oldu.

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