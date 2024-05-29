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SURVİVOR KİM ELENDİ, kim gitti? 28 Mayıs 2024 Survivor düellolarda elenen isim kim oldu, Özgür elendi mi?
Giriş Tarihi: 29.05.2024 08:04
Güncelleme Tarihi: 29.05.2024
08:04
Survivor All Star 28 Mayıs Salıyayınında, eleme adayları düelloya çıktı. Kıran kırana geçen eleme düellosu öncesinde iletişim oyunu gerçekleşti. İletişim oyunu ile moral bulan takımların yarışmacıları daha sonrasında ise eleme düellosunda mücadele etti. Peki, Survivor'da kim elendi, düelloyu kaybeden ve elenen yarışmacı kim oldu? İşte, şaşırtan düello sonucu belli oldu!