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Giriş Tarihi: 05.04.2022 07:05 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 07:05

Survivor kim elendi, adadan kim gitti? SMS oy sıralaması ile Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürerken yarışmaya son olarak Yasin Obuz veda etmişti. Sürgün adası yerine yokluk adasının da gelmesi ile birlikte yarışmada dengeler değişmeye devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında Survivor eleme adayları da tek tek belli oluyor. Yarışmada ilk eleme adayı olarak seçilen ve yokluk adasına gönderilen isim Ardahan olmuştu. Peki; SMS oy sıralaması ile Survivor eleme adayı kimler oldu? Survivor kim elendi, adadan kim gitti? İşte Survivor kim elendi sorusunun yanıtı ve bilgiler.

Survivor kim elendi, adadan kim gitti? SMS oy sıralaması ile Survivor eleme adayı kim oldu?

"Survivor kim elendi, adadan kim gitti? SMS oy sıralaması ile Survivor eleme adayı kimler oldu?" sorularının yanıtları 5 Nisan Salı sabahı araştırılan konular arasında yerini aldı. Heyecan ve mücadelenin hız kesmediği Survivor All Star'da yokluk adası dönemi başladı ve ilk giden Ardahan oldu. Sonrasında ise Barış Murat Yağcı ve Gizem Memiç yer alırken bir isim daha Survivor eleme adayı olarak seçildi. Peki; SMS oy sıralaması ile Survivor eleme adayları kimler oldu? Survivor kim elendi, adadan kim gitti? İşte yanıtı!

Survivor kim elendi, adadan kim gitti? SMS oy sıralaması ile Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor kim elendi sorusu 6 Nisan Çarşamba akşamı yanıt bulacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı kıyasıya mücadele ettikten sonra kaybeden takımdan bir kişi daha adaya veda ediyor. Survivor eleme adayları ise şu şekilde;

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Survivor kim elendi, adadan kim gitti? SMS oy sıralaması ile Survivor eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor 69. yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olduktan sonra Survivor 2022'de veda eden isim açıklanacak. Böylelikle 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elenecek ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt bulacak.

Survivor eleme adayları Ardahan, Barış Murat Yağcı, Gizem Memiç, Gökhan oldu.

Survivor kim elendi, adadan kim gitti? SMS oy sıralaması ile Survivor eleme adayı kim oldu?

''HENÜZ DOYMADIM''

Gizem, ''Hakkımda hayırlısı olsun. Henüz doymadım buraya. Son dokunulmazlığı umarım biz alırız ve karşı takımdan birisi gider.'' ifadelerine yer verdi.

Survivor kim elendi, adadan kim gitti? SMS oy sıralaması ile Survivor eleme adayı kim oldu?
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