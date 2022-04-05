Haberler Yaşam Survivor kim elendi, adadan kim gitti? SMS oy sıralaması ile Survivor eleme adayı kim oldu?

Giriş Tarihi: 05.04.2022 07:05 Güncelleme Tarihi: 05.04.2022 07:05

Survivor kim elendi, adadan kim gitti? SMS oy sıralaması ile Survivor eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star'da heyecan tüm hızıyla sürerken yarışmaya son olarak Yasin Obuz veda etmişti. Sürgün adası yerine yokluk adasının da gelmesi ile birlikte yarışmada dengeler değişmeye devam ediyor. Dokunulmazlık oyunu sonrasında Survivor eleme adayları da tek tek belli oluyor. Yarışmada ilk eleme adayı olarak seçilen ve yokluk adasına gönderilen isim Ardahan olmuştu. Peki; SMS oy sıralaması ile Survivor eleme adayı kimler oldu? Survivor kim elendi, adadan kim gitti? İşte Survivor kim elendi sorusunun yanıtı ve bilgiler.