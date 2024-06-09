SURVİVOR KİM ELENDİ, Atakan mı, Yunus Emre mi? 💥 9 Haziran Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı AÇIKLANIYOR!

Survivor All Star mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kıran kırana geçen düello oyunu sonucunda bir isim hem adaya hem de finale veda eden isim oldu. Büyük finale gitmek isteyen yarışmacılar düello karşılaşmalarında kıran kırana bir mücadele gerçekleştirdi. Peki, 9 Haziran Survivor'da kim elendi, kim gitti?