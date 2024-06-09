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Haberler Yaşam SURVİVOR KİM ELENDİ, Atakan mı, Yunus Emre mi? 💥 9 Haziran Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı AÇIKLANIYOR!
Giriş Tarihi: 09.06.2024 23:14 Güncelleme Tarihi: 09.06.2024 23:23

SURVİVOR KİM ELENDİ, Atakan mı, Yunus Emre mi? 💥 9 Haziran Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı AÇIKLANIYOR!

Survivor All Star final yolunda son düello oyunu gerçekleşti. Yarışmacıların finale gitmek için son şansı olan yarışta elenen isim, bu akşam finale çeyrek kala veda eden isim oldu. Zorlu düellonun adayları Nefise, Atakan, Seda ve Yunus Emre oldu. Dörtlünün kıyasıya rekabet gösterdiği yarışta bir isim elendi. Peki, Survivor 9 Haziran düelloyu kim kazandı? Survivor'da bu akşam kim elendi, kim gitti? İşte, düello sonuçları!

SURVİVOR KİM ELENDİ, Atakan mı, Yunus Emre mi? 💥 9 Haziran Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı AÇIKLANIYOR!

Survivor All Star mücadelesi hız kesmeden devam ediyor. Kıran kırana geçen düello oyunu sonucunda bir isim hem adaya hem de finale veda eden isim oldu. Büyük finale gitmek isteyen yarışmacılar düello karşılaşmalarında kıran kırana bir mücadele gerçekleştirdi. Peki, 9 Haziran Survivor'da kim elendi, kim gitti?

SURVİVOR KİM ELENDİ, Atakan mı, Yunus Emre mi? 💥 9 Haziran Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı AÇIKLANIYOR!

SON ELEME!

Survivor 9 Haziran düello adayları;

  • Nefise
  • Atakan
  • Seda
  • Yunus Emre
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SURVİVOR KİM ELENDİ, Atakan mı, Yunus Emre mi? 💥 9 Haziran Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı AÇIKLANIYOR!

SURVİVOR DÜELLO EŞLEŞMELERİ;

Seda - Atakan eşleşmesinin kazananı 4-0 ile geride olan Seda'nın 5-4 kazanmasıyla sonuç buldu ve kazanan Seda oldu.

Yunus Emre - Nefise eşleşmesinin kazananı ise 5-0'lık skorla Nefise oldu.

"Final oyununda yarışacak ikili Seda ve Yunus Emre oldu."

SURVİVOR KİM ELENDİ, Atakan mı, Yunus Emre mi? 💥 9 Haziran Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı AÇIKLANIYOR!

SURVİVOR'DA BU AKŞAM KİM ELENDİ, KİM GİTTİ?

Survivor final turunda Atakan ve Yunus Emre eşleşti.

SURVİVOR KİM ELENDİ, Atakan mı, Yunus Emre mi? 💥 9 Haziran Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı AÇIKLANIYOR!

SURVİVOR FİNALİ NE ZAMAN?

Survivor All Star büyük final, 13 Haziran 2024 Perşembe günü saat 20.00'de başlayacak. 2024 şampiyonunun belli olacağı final gecesi canlı olarak yayınlanacak.

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