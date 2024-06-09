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SURVİVOR KİM ELENDİ, Atakan mı, Yunus Emre mi? 💥 9 Haziran Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı AÇIKLANIYOR!
Giriş Tarihi: 09.06.2024 23:14
Güncelleme Tarihi: 09.06.2024
23:23
SURVİVOR KİM ELENDİ, Atakan mı, Yunus Emre mi? 💥 9 Haziran Survivor düellosunda kaybeden yarışmacı AÇIKLANIYOR!
Survivor All Star final yolunda son düello oyunu gerçekleşti. Yarışmacıların finale gitmek için son şansı olan yarışta elenen isim, bu akşam finale çeyrek kala veda eden isim oldu. Zorlu düellonun adayları Nefise, Atakan, Seda ve Yunus Emre oldu. Dörtlünün kıyasıya rekabet gösterdiği yarışta bir isim elendi. Peki, Survivor 9 Haziran düelloyu kim kazandı? Survivor'da bu akşam kim elendi, kim gitti? İşte, düello sonuçları!