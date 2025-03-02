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Haberler Yaşam Survivor kim elendi? TV8 ile 2 Mart Survivor'da adaya kim veda etti?
Giriş Tarihi: 02.03.2025 22:00 Güncelleme Tarihi: 02.03.2025 22:04

Survivor kim elendi? TV8 ile 2 Mart Survivor'da adaya kim veda etti?

Survivor 2025 All Star'da 2 Mart Pazar akşamı yeni bir eleme heyecanı yaşandı. 4 kadın yarışmacıdan birinin hayallerine veda edeceği eleme düellosunun sonunda bir yarışmacı adaya veda etti. Eleme potasında olan isimler, adada kalabilmek için son bir kez kıyasıya mücadele etti. Meryem ve Senem arasındaki düellonun kazananı belli oldu. Peki, TV8 ile 2 Mart 2025 Survivor kim elendi, adaya hangi yarışmacı veda etti? İşte detaylar...

Survivor kim elendi? TV8 ile 2 Mart Survivor’da adaya kim veda etti?

Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Eleme potasında yer alan Meryem, Senem, Asena ve Yağmur arasındaki zorlu düellonun ardından finale kalan isimler belli olmuştu. 2 Mart 2025 tarihli son bölümde, kritik eleme gecesinde Meryem ve Senem, yarışmaya devam edebilmek için büyük bir mücadele verdi. İki isim arasındaki düellonun kazananı belli oldu. Peki; TV8 ile Survivor kim elendi, adaya kim veda etti?

Survivor kim elendi? TV8 ile 2 Mart Survivor’da adaya kim veda etti?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

2 Mart 2025 Pazar günü yayınlanan son bölümde Survivor'a veda eden isim SENEM oldu.

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Survivor kim elendi? TV8 ile 2 Mart Survivor’da adaya kim veda etti?

Düelloyu 5-0 kaybederek yarışmaya veda eden isim Mavi Takım yarışmacısı Senem oldu.

Survivor kim elendi? TV8 ile 2 Mart Survivor’da adaya kim veda etti?

SURVİVOR ELEME ADAYLARI

1- Meryem

2- Senem

3- Asena

4- Yağmur

Survivor kim elendi? TV8 ile 2 Mart Survivor’da adaya kim veda etti?
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