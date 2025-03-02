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Survivor kim elendi? TV8 ile 2 Mart Survivor'da adaya kim veda etti?
Giriş Tarihi: 02.03.2025 22:00
Güncelleme Tarihi: 02.03.2025
22:04
Survivor 2025 All Star'da 2 Mart Pazar akşamı yeni bir eleme heyecanı yaşandı. 4 kadın yarışmacıdan birinin hayallerine veda edeceği eleme düellosunun sonunda bir yarışmacı adaya veda etti. Eleme potasında olan isimler, adada kalabilmek için son bir kez kıyasıya mücadele etti. Meryem ve Senem arasındaki düellonun kazananı belli oldu. Peki, TV8 ile 2 Mart 2025 Survivor kim elendi, adaya hangi yarışmacı veda etti? İşte detaylar...