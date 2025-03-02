Survivor kim elendi? TV8 ile 2 Mart Survivor’da adaya kim veda etti?

Survivor'da heyecan hız kesmeden devam ediyor. Eleme potasında yer alan Meryem, Senem, Asena ve Yağmur arasındaki zorlu düellonun ardından finale kalan isimler belli olmuştu. 2 Mart 2025 tarihli son bölümde, kritik eleme gecesinde Meryem ve Senem, yarışmaya devam edebilmek için büyük bir mücadele verdi. İki isim arasındaki düellonun kazananı belli oldu. Peki; TV8 ile Survivor kim elendi, adaya kim veda etti?