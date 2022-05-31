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Haberler Yaşam Survivor kim elendi? SMS sıralaması ile 31 Mayıs 2022 Survivor’da elenen yarışmacı kim oldu, kim gitti?
Giriş Tarihi: 31.05.2022 07:44 Güncelleme Tarihi: 31.05.2022 07:44

Survivor kim elendi? SMS sıralaması ile 31 Mayıs 2022 Survivor’da elenen yarışmacı kim oldu, kim gitti?

Dominik'te Ünlüler ve Gönüllülerin yarıştığı Survivor eleme heyecanı dün akşam izleyiciyle buluştu. Zorlu parkur yarışlarında rekabet eden Survivor eleme adayları arasından SMS oy sıralaması sonucu en düşük oyu alan elenerek adaya veda ediyor. Takımlar arasında tansiyon giderek yükselirken haftanın eleme adayı sms oy sıralaması ile Anıl, Ayşe, Sema arasından biri elenecek. Tüm yarışmacıların ödülü kazanabilmek için performanslarını ortaya koyduğu gecede bir takım ödülün sahibi olurken Survivor'da kim elendi, bu hafta adaya veda eden isim kim oldu sorusuna yanıt aranacak. İşte Survivor son bölümde yaşananlar…

Survivor kim elendi? SMS sıralaması ile 31 Mayıs 2022 Survivor’da elenen yarışmacı kim oldu, kim gitti?

Survivor 2022 maratonu hız kesmeden sürüyor. Ünlüler Gönüllüler yarışmacıları Survivor dokunulmazlık oyunlarında galip gelmek isterken performansı düşük olan isim elemeye bir adım daha yaklaşıyor. Survivor'da elenecek isim 1 Haziran çarşamba akşamı gerçekleşecek eleme konseyinin ardından belli olması bekleniyor. Böylelikle ''Survivor kim elendi, SMS sıralaması ile 31 Mayıs 2022 Survivor'da elenen yarışmacı kim oldu, kim gitti'' sorusu yanıt bulacak. İşte detaylar…

Survivor kim elendi? SMS sıralaması ile 31 Mayıs 2022 Survivor’da elenen yarışmacı kim oldu, kim gitti?

SURVİVOR KİM ELENDİ?

Survivor kim elendi sorusu 1 Haziran Çarşamba akşamı yanıt bulacak. Ünlüler ve Gönüllüler takımı kıyasıya mücadele ettikten sonra kaybeden takımdan bir kişi daha sürgün adasına gönderiliyor. Survivor eleme adayları ise şu şekilde;

SMS sıralamasına göre adaya veda eden isim …. oldu.

SURVİVOR ELEME ADAYLARI KİMLER?

Survivor yeni bölüm canlı yayınla ekranlara geliyor. Survivor 2022 Ünlüler Gönüllüler'de ada konseyinde bir eleme daha yapılıyor. Survivor 120. yeni bölümde dokunulmazlığı kazanan isim belli olduktan sonra Survivor 2022'de veda eden isim açıklanacak. Böylelikle 4 yarışmacıdan biri SMS oylaması sonrasında elenecek ve '' Survivor'da kim elendi?'' sorusu yanıt bulacak. Survivor eleme adayları Anıl, Ayşe, Sema oldu.

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Survivor kim elendi? SMS sıralaması ile 31 Mayıs 2022 Survivor’da elenen yarışmacı kim oldu, kim gitti?

SURVİVOR ELEME ADAYI 30 MAYIS 2022

Sevilen yarışmada, bu haftanın eleme adayları Anıl ve Ayşe olmuştu. Üçüncü isim de oy çokluğu ile Sema oldu.

SURVİVOR'DA 3. DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

Survivor yarışmasında ünlüler ve gönüllüler dokunulmazlık heyecanı ile parkura çıkmayı sürdürüyor. İki oyun sonunda kaybeden ünlüler eleme potasına aday göndermişti. Yarışmacılar üçüncü dokunulmazlık yarışına çıktı. Oyunun ödülü ise tekne keyfi ile birlikte müzik, yemek, eğlence ve 1 gece de konaklama oldu.

Survivor'da dokunulmazlık oyunununda kadınlar yarışını gönüllüler aldı, erkekler oyunu aypıldı ve Atakan'ın sayısı ile üçüncü dokunulmazlık da gönüllülerin oldu.

Survivor kim elendi? SMS sıralaması ile 31 Mayıs 2022 Survivor’da elenen yarışmacı kim oldu, kim gitti?
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Survivor kim elendi? SMS sıralaması ile 31 Mayıs 2022 Survivor’da elenen yarışmacı kim oldu, kim gitti?
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