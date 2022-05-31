Survivor kim elendi? SMS sıralaması ile 31 Mayıs 2022 Survivor’da elenen yarışmacı kim oldu, kim gitti?

Dominik'te Ünlüler ve Gönüllülerin yarıştığı Survivor eleme heyecanı dün akşam izleyiciyle buluştu. Zorlu parkur yarışlarında rekabet eden Survivor eleme adayları arasından SMS oy sıralaması sonucu en düşük oyu alan elenerek adaya veda ediyor. Takımlar arasında tansiyon giderek yükselirken haftanın eleme adayı sms oy sıralaması ile Anıl, Ayşe, Sema arasından biri elenecek. Tüm yarışmacıların ödülü kazanabilmek için performanslarını ortaya koyduğu gecede bir takım ödülün sahibi olurken Survivor'da kim elendi, bu hafta adaya veda eden isim kim oldu sorusuna yanıt aranacak. İşte Survivor son bölümde yaşananlar…