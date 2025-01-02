BELLİ OLDU! SURVİVOR KİM KAZANDI? 1 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım aldı, ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM KAZANDI?

Survivor 2025 sezonu ilk bölümüyle 1 Ocak saat 20:00'de TV8'de ekrana geldi.

All Star ve gönüllülerden oluşan takımlardan mavi ekip adaya bir kişi eksik geldi. Murat Ceylan'ın anonsuyla başlayan yarışta mavi takımda tanıtımlarda bulunan Mevlüt Koçak yer almadı. Bu nedenle her iki takıma da birer yarışmacı dahil oldu.

All Star takımına daha önceki senelerden de tanınan Yusuf Yıldız dahil olurken, gönüllüler takımına ise bu sene yarışmaya ilk defa katılma şansı bulan Melih dahil oldu.