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Haberler Yaşam BELLİ OLDU! SURVİVOR KİM KAZANDI? 1 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım aldı, ilk eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 00:08 Güncelleme Tarihi: 02.01.2025 00:09

BELLİ OLDU! SURVİVOR KİM KAZANDI? 1 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım aldı, ilk eleme adayı kim oldu?

1 Ocak 2025 tarihli Survivor All Star'ın ilk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Yeni sezonun ilk büyük mücadelesinde, takımlar zorlu parkurlarda kıyasıya yarıştı. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Peki, 1 Ocak 2025 Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor All Star 2025'in ilk dokunulmazlık oyununun kazananı…

BELLİ OLDU! SURVİVOR KİM KAZANDI? 1 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım aldı, ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2025'te ilk ödül oyunu heyecanla tamamlandı. 1 Ocak'ta gerçekleşen mücadelede, takımlar birbirlerine karşı kıyasıya bir yarış verdi. Peki,1 Ocak 2025 Survivor All Star ilk dokunulmazlığı kim aldı, ilk eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor All Star'daki ilk dokunulmazlık oyununa dair detaylar…

BELLİ OLDU! SURVİVOR KİM KAZANDI? 1 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım aldı, ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR KİM KAZANDI?

Survivor 2025 sezonu ilk bölümüyle 1 Ocak saat 20:00'de TV8'de ekrana geldi.

All Star ve gönüllülerden oluşan takımlardan mavi ekip adaya bir kişi eksik geldi. Murat Ceylan'ın anonsuyla başlayan yarışta mavi takımda tanıtımlarda bulunan Mevlüt Koçak yer almadı. Bu nedenle her iki takıma da birer yarışmacı dahil oldu.

All Star takımına daha önceki senelerden de tanınan Yusuf Yıldız dahil olurken, gönüllüler takımına ise bu sene yarışmaya ilk defa katılma şansı bulan Melih dahil oldu.

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BELLİ OLDU! SURVİVOR KİM KAZANDI? 1 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım aldı, ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR ÖDÜL OYUNUNU KİM KAZANDI?

Survivor All Star'ın ilk bölümünde oynanan ödül oyunun galibi All Star ekibi oldu ve kampta kullanacakları malzemelerin sahibi oldular.

BELLİ OLDU! SURVİVOR KİM KAZANDI? 1 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım aldı, ilk eleme adayı kim oldu?

1 OCAK 2025 SURVİVOR ALL STAR İLK DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

1 Ocak 2025 Survivor All Star ilk dokunulmazlığı kazanan 12-3'lük skorla All Star ekibi oldu.

BELLİ OLDU! SURVİVOR KİM KAZANDI? 1 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım aldı, ilk eleme adayı kim oldu?

SURVİVOR İLK ELEME ADAYI KİM OLDU?

1 Ocak 2025 Survivor All Star'da ilk eleme adayı Göksu oldu.

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