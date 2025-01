BELLİ OLDU! SURVİVOR KİM KAZANDI? 1 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım aldı, ilk eleme adayı kim oldu?

Survivor All Star 2025'te ilk ödül oyunu heyecanla tamamlandı. 1 Ocak'ta gerçekleşen mücadelede, takımlar birbirlerine karşı kıyasıya bir yarış verdi. Peki,1 Ocak 2025 Survivor All Star ilk dokunulmazlığı kim aldı, ilk eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor All Star'daki ilk dokunulmazlık oyununa dair detaylar…