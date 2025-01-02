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BELLİ OLDU! SURVİVOR KİM KAZANDI? 1 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım aldı, ilk eleme adayı kim oldu?
Giriş Tarihi: 02.01.2025 00:08
Güncelleme Tarihi: 02.01.2025
00:09
BELLİ OLDU! SURVİVOR KİM KAZANDI? 1 Ocak 2025 Survivor All Star dokunulmazlığı hangi takım aldı, ilk eleme adayı kim oldu?
1 Ocak 2025 tarihli Survivor All Star'ın ilk dokunulmazlık oyununu hangi takım kazandı? Yeni sezonun ilk büyük mücadelesinde, takımlar zorlu parkurlarda kıyasıya yarıştı. İlk dokunulmazlık oyununu kazanan takım ve yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Peki, 1 Ocak 2025 Survivor All Star ilk eleme adayı kim oldu? İşte, Survivor All Star 2025'in ilk dokunulmazlık oyununun kazananı…