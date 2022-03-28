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Giriş Tarihi: 28.03.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 10:48

Survivor takımlar karışacak mı, değişecek mi? Survivor All Star birleşme partisi sonrası yeni takımlar nasıl olacak, değişecek mi?

Bu akşamki Survivor birleşme partisi ile beraber programın yakın takipçileri gözünü ünlüler ve gönüllüler takımında yapılması beklenen değişikliğe çevirdi. Konuyla ilgili detayları Acun Ilıcalı açıklamıştı. Hal böyleyken "Survivor takımlar karışacak mı, değişecek mi, yeni takımlar nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Acun Ilıcalı açıklamasında bu konunun seyirciler tarafından karar verileceğini ifade etmişti. Peki, 2022 Survivor All Star takımlar karışacak mı, değişecek mi, yeni takımlar nasıl olacak? İşte tüm detaylar...

Survivor takımlar karışacak mı, değişecek mi? Survivor All Star birleşme partisi sonrası yeni takımlar nasıl olacak, değişecek mi?

Survivor birleşme partisi öncesi programda takımların nasıl olacağı konusu gündeme geldi. Geçtiğimiz bölümde açıklama programın yapımcısı ve sunucusu Acun Ilıcalı'dan gelmişti. Programın izleyenleri şimdilerde birleşme sonrasına odaklandı ve "Survivor takımlar karışacak mı, değişecek mi, yeni takımlar nasıl olacak?" sorularını gündeme taşıdı. Acun Ilıcalı konuyla ilgili açıklamada bulunmuş ve Instagram storysi ile karar verileceğini ifade etti. Peki, Survivor takımlar karışacak mı, değişecek mi, yeni takımlar nasıl olacak? İşte detaylar...

Survivor takımlar karışacak mı, değişecek mi? Survivor All Star birleşme partisi sonrası yeni takımlar nasıl olacak, değişecek mi?

SURVİVOR'DA TAKIMLAR BİRLEŞECEK Mİ?

Takımların karışıp karışmayacağı ile ilgili ise Acun Ilıcalı, "Öncelikle seyircilerimize soracağım. Seyircilerimiz oyunun bir parçası. Takımlar değişmeli mi değişmemeli mi diye Instagram sayfasından story olarak koyuyorlar. Bu fark bence 60'a 40'a kadarsa değişmemeli. 60'ın üzerine çıkıyorsa değişsin oranı onu biz değerlendireceğiz." dedi.

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Survivor takımlar karışacak mı, değişecek mi? Survivor All Star birleşme partisi sonrası yeni takımlar nasıl olacak, değişecek mi?

SURVİVOR BİRLEŞME PARTİSİ NE ZAMAN?

25 Mart Cuma günü gerçekleşen konseyin ardından Acun Ilıcalı Birleşme Partisi'nin detaylarını şu sözlerle açıkladı;

"Bugün bir aday çıkıyor, yarın bir aday daha çıkıyor, ondan sonra Birleşme Partisi'ne giriyorsunuz. Birleşme haftası pazar günü (27 Mart) itibarıyla başlıyor. Pazar günü Survivor'ın birleşme görüntülerini seyircilerimiz görebilir. Üçüncü dokunulmazlık birleşmeden sonra olarak salı günü yayında olacak. Önce Birleşme Partisi'ni yaşayacaksınız, sonra dokunulmazlığa çıkacaksınız. Seyircilerimiz de salı akşamı itibarıyla oy kullanacak. Çarşamba itibarıyla yeni oylarla bir eleme olacak"

Survivor takımlar karışacak mı, değişecek mi? Survivor All Star birleşme partisi sonrası yeni takımlar nasıl olacak, değişecek mi?

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