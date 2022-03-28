Haberler Yaşam Survivor takımlar karışacak mı, değişecek mi? Survivor All Star birleşme partisi sonrası yeni takımlar nasıl olacak, değişecek mi?

Giriş Tarihi: 28.03.2022 10:46 Güncelleme Tarihi: 28.03.2022 10:48

Survivor takımlar karışacak mı, değişecek mi? Survivor All Star birleşme partisi sonrası yeni takımlar nasıl olacak, değişecek mi?

Bu akşamki Survivor birleşme partisi ile beraber programın yakın takipçileri gözünü ünlüler ve gönüllüler takımında yapılması beklenen değişikliğe çevirdi. Konuyla ilgili detayları Acun Ilıcalı açıklamıştı. Hal böyleyken "Survivor takımlar karışacak mı, değişecek mi, yeni takımlar nasıl olacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Acun Ilıcalı açıklamasında bu konunun seyirciler tarafından karar verileceğini ifade etmişti. Peki, 2022 Survivor All Star takımlar karışacak mı, değişecek mi, yeni takımlar nasıl olacak? İşte tüm detaylar...