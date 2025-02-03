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Haberler Yaşam Survivor Turabi’nin şarkısına erişim engeli getirildi! Sosyal medyada büyük tepki toplamıştı
Giriş Tarihi: 03.02.2025 23:12 Güncelleme Tarihi: 03.02.2025 23:14

Survivor Turabi’nin şarkısına erişim engeli getirildi! Sosyal medyada büyük tepki toplamıştı

Survivor Turabi Çamkıran yaptığı İngilizce şarkıyla sosyal medyada gündem oldu. Küfürlü sözleri ile dikkat çeken şarkı büyük tepki toplarken, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce Turabi'nin sosyal medyada tepki çeken şarkısına erişim engeli getirildi.

Survivor Turabi’nin şarkısına erişim engeli getirildi! Sosyal medyada büyük tepki toplamıştı

"Popstar olacağım" açıklamalarıyla dikkat çeken Turabi Çamkıran İngilizce bir şarkı çıkardı. Şarkı sosyal medyada büyük tepki toplayarak ülke gündemine oturdu.

Survivor Turabi’nin şarkısına erişim engeli getirildi! Sosyal medyada büyük tepki toplamıştı

KÜFÜRLÜ SÖZLER TEPKİ TOPLADI

Turabi'nin klipli paylaşımı sosyal medyada tepki toplarken dinleyiciler tarafından da küfürlü sözleri nedeniyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

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Survivor Turabi’nin şarkısına erişim engeli getirildi! Sosyal medyada büyük tepki toplamıştı

BAKANLIK HAREKETE GEÇTİ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı kamuoyunda büyük tepki toplayan şarkı hakkında harekete geçerek, şarkının içeriğindeki genel ahlakı bozucu ve kadınları aşağılayıcı ifadeler nedeniyle çalışma başlattı.

Survivor Turabi’nin şarkısına erişim engeli getirildi! Sosyal medyada büyük tepki toplamıştı

ŞARKIYA ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce Turabi'nin şarkısına erişim engeli getirildi

Survivor Turabi’nin şarkısına erişim engeli getirildi! Sosyal medyada büyük tepki toplamıştı
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