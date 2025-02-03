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Survivor Turabi’nin şarkısına erişim engeli getirildi! Sosyal medyada büyük tepki toplamıştı
Giriş Tarihi: 03.02.2025 23:12
Güncelleme Tarihi: 03.02.2025
23:14
Survivor Turabi’nin şarkısına erişim engeli getirildi! Sosyal medyada büyük tepki toplamıştı
Survivor Turabi Çamkıran yaptığı İngilizce şarkıyla sosyal medyada gündem oldu. Küfürlü sözleri ile dikkat çeken şarkı büyük tepki toplarken, Ankara 6. Sulh Ceza Hakimliği'nce Turabi'nin sosyal medyada tepki çeken şarkısına erişim engeli getirildi.